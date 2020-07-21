Altın fiyatlarında özellikle bugün hareketli dakikalar yaşandı ve yeni rekorlar kırıldı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 405 liranın üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Gram altın tarihi zirve seviyesini 406 liraya taşırken, çeyrek altın 667 lira, cumhuriyet altının da 2 bin 725 liradan işlem gördü. Peki, gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?