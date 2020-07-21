Altın fiyatlarında özellikle bugün hareketli dakikalar yaşandı ve yeni rekorlar kırıldı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 405 liranın üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Gram altın tarihi zirve seviyesini 406 liraya taşırken, çeyrek altın 667 lira, cumhuriyet altının da 2 bin 725 liradan işlem gördü. Peki, gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|400,40
|400,60
|404,50
|404,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.640,00
|2.661,00
|2.666,00
|2.687,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|365,50
|369,50
|369,00
|373,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.580,00
|2.600,00
|2.605,00
|2.625,00
|Yarım Ziynet
|1.290,00
|1.300,00
|1.303,00
|1.313,00
|Çeyrek Ziynet
|645,00
|650,00
|651,00
|656,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 artışla 404,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 656,00 lira, Cumhuriyet altını 2.687,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 404,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 402 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 402 bin 600 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 401 lira, en yüksek 403 bin 170 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 402 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 481 milyon 241 bin 72,38 lira, işlem miktarı ise 3.755,86 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 496 milyon 563 bin 640,11 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.838,70 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.838,70 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,59 artışla 402 bin 600 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8382 lira, satışta 6,8656 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8390 lira, satışta 6,8664 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1492, sterlin/dolar paritesi 1,2746, dolar/yen paritesi de 106,81 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,55 artışla 44,90 dolardan işlem görüyor.
PETROL VE DEĞERLİ METALLER YÜKSELİŞTE
Covid-19 aşısı ve tedavisine ilişkin gelişmeler ve buna bağlı olarak küresel ekonomide hızlı bir toparlanma beklentisinin iyimserliğiyle petrol ve değerli metal fiyatları yükseliyor.
Gümüş 2016 yılından bu yana ilk kez 21 doları aşarken, altın fiyatları dokuz yılın zirvesine tırmandı. Petrol fiyatları 45 dolara yükseldi.
Çin'de CanSino, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilenler de dahil, birçok aşı adayının denemelerinde "güvenli" olduğu ve deneklerde bağışıklık tepkisi sağladığı açıklandı. ABD'de de Pfizer ve BioNTech'in aşı geliştirilmesine ilişkin olumlu gelişmeler sağlandı.
Altın ve gümüşün yanında, diğer değerli metallerin fiyatları da, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelere bağlı artan iyimserliğin talep üzerinde olumlu etkisi yapacağına ilişkin beklentilerle yükseldi.
Petrol fiyatları, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelere bağlı artan iyimserliğin talep üzerinde olumlu etkisi yapacağına ilişkin beklentilerle yükseldi.
Çin'de CanSino, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilenler de dahil, birçok aşı adayının denemelerinde "güvenli" olduğu ve deneklerde bağışıklık tepkisine neden olduğuna ilişkin açıklamalar, bir aşının yakında üretilmeye başlanacağı umutlarını artırdı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 3.74 artışla 44.99 dolar,
- Batı Teksas yüzde 3.89 artışla 42.42 dolar,
- altın yüzde 1.22 artışla 1,839.87 dolar,
- gümüş yüzde 5.95 artışla 21.10 dolar,
- bakır yüzde 0.58 artışla 6,474.50 dolar,
- platin yüzde 3.41 artışla 879.09 dolar,
- paladyum yüzde 5.85 artışla 2,170.79 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 405 liraya, çeyrek altın 666 liraya, Cumhuriyet altını da 2,732 liraya yükseldi.