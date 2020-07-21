Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. Temmuz ayının ortalarında güncel AGİ tutarlarını merak edenler güncel ödeme tablosu hakkında bilgi edinmek istiyor. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre asgari geçim indirimi ödemesi yapılıyor. Peki, asgari geçim indirimi (AGİ 2020) ne kadar oldu? İşte 2020 AGİ tablosu

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,62 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL