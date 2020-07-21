Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|5,70
|5,22
|9,20
|Doğuş Otomotiv
|17,50
|16,40
|6,71
|GSD Holding
|2,34
|2,24
|4,46
|Anadolu Efes
|21,36
|20,58
|3,79
|Aygaz
|12,32
|11,91
|3,44
|Migros Ticaret
|42,66
|41,48
|2,84
|Çimsa
|11,35
|11,12
|2,07
|Logo Yazılım
|92,15
|90,75
|1,54
|Vestel
|17,29
|17,03
|1,53
|Oyak Çimento
|9,10
|8,99
|1,22
|Turkcell
|16,40
|16,21
|1,17
|Çemtaş
|10,00
|9,92
|0,81
|Şok Marketler
|13,75
|13,67
|0,59
|Garanti Bankası
|7,94
|7,90
|0,51
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,36
|2,35
|0,43
|Tüpraş
|86,40
|86,20
|0,23
|Klimasan Klima
|15,76
|15,73
|0,19
|Akçansa
|13,56
|13,54
|0,15
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,14
|7,13
|0,14