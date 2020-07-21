Sabah saatlerinde güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 405 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişle rekor üzerine rekor kırmayı sürdüren gram altın fiyatları, yeni güne zirve seviyesine yakın başladı. Altının ons fiyatı ise, 1 bin 841 dolar seviyesine kadar yükselerek 14 Eylül 2011 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken fiyatların seyriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
GRAM ALTINLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Gram altınla ilgili önemli açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor." dedi.
"ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR"
Bu iki kanaldaki sürecin dışarıdan gelen haber akışlarına bağlı olduğunun altını çizen Memiş, "Ben teknik olarak 1760 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorum. Eğer 1800 dolar üzerinde kalıcı olmaya devam ederse yükselişler 1820-1827 dolar seviyesine kadar devam edebilir" dedi.
Bu haftaki kapanışın altın fiyatları için önemli olduğunu belirten Memiş, "Kar satışları gelme olasılığı da yüksek. Yükseliş trendinin sürme olasılığı da yüksek. Altın için karar verme aşaması" dedi.
GRAM ALTIN 417 LİRAYI GÖREBİLİR
Gram altın fiyatlarını değerlendiren Memiş, "Yükselişler bir miktar daha devam edebilir. 402-407-417 liralar gündeme gelebilir. Ons tarafında 1850 dolar seviyesine doğru bir yükseliş olması durumunda 417 lira seviyeleri gündeme gelebilir" dedi.
"TEPE NOKTALARDAN ALIM YAPMAK RİSKLİ"
Özellikle tepe noktalardan alım yapmanın riskli olduğunu ifade eden Memiş, "Düşüşlerde 396 lira seviyesini destek olarak takip ediyoruz. Ons tarafında bir geri çekilme görürsek altının gram fiyatı tekrar 2 hafta önceki seviyesine 385-395 lira arasına yerleşebilir" dedi.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 artışla 404,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 656,00 lira, Cumhuriyet altını 2.687,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 404,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|400,40
|400,60
|404,50
|404,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.640,00
|2.661,00
|2.666,00
|2.687,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|365,50
|369,50
|369,00
|373,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.580,00
|2.600,00
|2.605,00
|2.625,00
|Yarım Ziynet
|1.290,00
|1.300,00
|1.303,00
|1.313,00
|Çeyrek Ziynet
|645,00
|650,00
|651,00
|656,00
PETROL VE DEĞERLİ METALLER YÜKSELİŞTE
Covid-19 aşısı ve tedavisine ilişkin gelişmeler ve buna bağlı olarak küresel ekonomide hızlı bir toparlanma beklentisinin iyimserliğiyle petrol ve değerli metal fiyatları yükseliyor.
Gümüş 2016 yılından bu yana ilk kez 21 doları aşarken, altın fiyatları dokuz yılın zirvesine tırmandı. Petrol fiyatları 45 dolara yükseldi.
Çin'de CanSino, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilenler de dahil, birçok aşı adayının denemelerinde "güvenli" olduğu ve deneklerde bağışıklık tepkisi sağladığı açıklandı. ABD'de de Pfizer ve BioNTech'in aşı geliştirilmesine ilişkin olumlu gelişmeler sağlandı.
Altın ve gümüşün yanında, diğer değerli metallerin fiyatları da, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelere bağlı artan iyimserliğin talep üzerinde olumlu etkisi yapacağına ilişkin beklentilerle yükseldi.
Petrol fiyatları, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelere bağlı artan iyimserliğin talep üzerinde olumlu etkisi yapacağına ilişkin beklentilerle yükseldi.
Çin'de CanSino, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilenler de dahil, birçok aşı adayının denemelerinde "güvenli" olduğu ve deneklerde bağışıklık tepkisine neden olduğuna ilişkin açıklamalar, bir aşının yakında üretilmeye başlanacağı umutlarını artırdı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 3.74 artışla 44.99 dolar,
- Batı Teksas yüzde 3.89 artışla 42.42 dolar,
- altın yüzde 1.22 artışla 1,839.87 dolar,
- gümüş yüzde 5.95 artışla 21.10 dolar,
- bakır yüzde 0.58 artışla 6,474.50 dolar,
- platin yüzde 3.41 artışla 879.09 dolar,
- paladyum yüzde 5.85 artışla 2,170.79 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 405 liraya, çeyrek altın 666 liraya, Cumhuriyet altını da 2,732 liraya yükseldi.