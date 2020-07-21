Sabah saatlerinde güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 405 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişle rekor üzerine rekor kırmayı sürdüren gram altın fiyatları, yeni güne zirve seviyesine yakın başladı. Altının ons fiyatı ise, 1 bin 841 dolar seviyesine kadar yükselerek 14 Eylül 2011 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken fiyatların seyriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

GRAM ALTINLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Gram altınla ilgili önemli açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor." dedi.