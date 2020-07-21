Koronavirüsle mücadele kapsamında devlet tarafından istihdamın sürdürülebilmesi için kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı gibi çeşitli tedbirler alınmıştı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber işten çıkarma yasağının süresinin uzatılıp uzatılmayacağı milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı? İşte detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Son olarak işten çıkarma yasağı 17 Ağustos'a kadar uzatıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek.