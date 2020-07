AXA tüm salgın hastalıkları teminat altına aldı

hayatlarının her anındagüvenebilecekleri bir çözümortağı olmayı hedefleyen COVİD-19 ile birliktegelecekte de ortaya çıkabilecektüm salgın hastalıklarıdiyerek teminat altınaaldı. Axa Sigorta halihazırdaCOVİD-19 hastalığındankaynaklanan tedavi giderlerinide istisna olarak karşılıyordu.Axa Sigorta yeni değişikliklegelecekte oluşabilecek tümsalgın hastalıkları poliçe özelşartlarında kapsam dışı kalanhaller kısmından çıkararak,tamamen ve kalıcıolarak teminat kapsamına almışoldu. Aynı zamanda standarttek kişilik özel oda, yemek verefakatçi giderleri de bukapsama dahil edildi. Tümbu teminatlara ek olarakhizmeti ile de haftanınher günü ve her saatisigortalıların sağlık endişelerikonusunda uzman yardımıalmalarına olanak tanınıyor."Ülkemizde ilk COVİD-19 vakasının açıklanmasıyla birliktehızlı bir şekilde aksiyon alarak gerekliönlemleri sağlayıp sigortalılarımızınher daim yanında olduk. Her şeyinbaşının sağlık olduğunu bir kez dahahatırladığımız bu günlerde olduğugibi, gelecekte de sigortalılarımızınyanında olmaya devam edeceğiz"dedi.ise "Axa Sigortaolarak gelecekte oluşabilecek tümsalgın hastalıkları kalıcı olarak teminatkapsamına aldık. Ayrıca sigortalılarımızSağlık Poliçe Bilgilendirme Hattıüzerinden bizlere ulaşıp akıllarınatakılan salgın hastalıklar teminatı ileilgili bilgi alabilecek. Axa Sigorta olarakmüşterilerimizinyanlarında olacağız" şeklindekonuştu.