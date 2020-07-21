Pandeminin ardından özel emeklilik sistemine ilgi artacak

COVİD-19, öngörülemeyen risklerin hayatın bir parçası olduğunu ve birikime sahip olmanın herkes için önemini bir kez daha hatırlattı. Pandemi döneminin bireylerin harcamalarını ve tasarruflarını gözden geçirmelerine sebep olduğunu ifade eden Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, şunları söyledi: "COVİD-19 ile birlikte birikim yapmanın önemini bir kez daha gördük. Bu dönem hem tasarruf alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerektiğini hem de çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren birikim yapma alışkanlığını kazandırmamız gerektiğini gösterdi. Bu doğrultuda, özel emeklilik sistemi, devlet katkısı ve fon performansıyla emeklilik döneminde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar için bugünden hazırlıklı olunmasını sağlıyor. Emeklilikte refah kaybı yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı da tasarruf alışkanlıklarını gözden geçirmeye ve birikim yaparak geleceklerini güvenceye almaya davet ediyoruz."
BES'te FON BÜYÜKLÜĞÜ 150 MİLYAR LİRAYA DAYANDI
Haziran sonu itibarıyla fon büyüklüğünde yaşanan büyümeye dikkat çeken Benli, şöyle konuştu: "BES'teki fon büyüklüğü 2019 yıl sonundan bu yana 19.2 milyar liralık artışla 138.3 milyar lirayı aştı. Otomatik Katılım uygulamasında ise fon büyüklüğü Haziran sonu itibarıyla, 2019 yıl sonu verilerine göre 1.7 milyar lira artışla 9 milyar 863 milyon liraya ve sistemdeki çalışan sayısı 104 bin artışla 5 milyon 458 bine yükseldi. Özel emeklilik toplam fon büyüklüğü 148 milyar lirayı aştı."
BES'te FON BÜYÜKLÜĞÜ 150 MİLYAR LİRAYA DAYANDI
Haziran sonu itibarıyla fon büyüklüğünde yaşanan büyümeye dikkat çeken Benli, şöyle konuştu: "BES'teki fon büyüklüğü 2019 yıl sonundan bu yana 19.2 milyar liralık artışla 138.3 milyar lirayı aştı. Otomatik Katılım uygulamasında ise fon büyüklüğü Haziran sonu itibarıyla, 2019 yıl sonu verilerine göre 1.7 milyar lira artışla 9 milyar 863 milyon liraya ve sistemdeki çalışan sayısı 104 bin artışla 5 milyon 458 bine yükseldi. Özel emeklilik toplam fon büyüklüğü 148 milyar lirayı aştı."