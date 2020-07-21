Gram çeyrek altın ne kadar oldu? Altın alınır mı satılır mı? Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altında art arda rekorlar gelmeye devam ederken, altına yatırım yapan vatandaşlar altın fiyatlarının son durumunu ve tahminlerini araştırıyor. Ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişle rekor üzerine rekor kırmayı sürdüren gram altın fiyatları, yeni güne zirve seviyesine yakın başladı. Peki, altın fiyatları yükselecek mi?
ALTIN FİYATLARI SON DURUM!
Gram altın tarihi zirve seviyesini 402.23 liraya taşırken; saat 10.26 itibarıyla 401.64 lira seviyesinde hareket ediyor.
Altının ons fiyatı ise 1824 dolar seviyesine kadar yükselerek 19 Eylül 2011 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; şu dakikalarda yüzde 0.25 oranında yükselişle 1822 dolardan işlem gördü.
Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimle birlikte, ABD'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin risk algısını yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.
ALTIN ARTACAK MI DÜŞECEK Mİ?
Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para'da merak edilen soruları yanıtladı!
Altının çok ciddi bir rallisinin olduğunu ifade eden Çiçek, "Merkez bankaları ve hükümetler kanalıyla piyasalara bol likidite verilmeye devam ediyor. Negatif reel faizden kaçan yatırımcının kendine bir getiri arayışıyla altını tercih etme durumu sürüyor" dedi.
Son dönemde piyasa uzmanları tarafından altının başlıca alternatifi olarak gösterilen gümüşe de değinen Çiçek, "Gümüşün özelinde arzla ilgili kaygılar artmaya başladı. Meksika tarafında özellikle en büyük gümüş maden sahaları bulunuyor. Bu bölgedeki vaka sayılarındaki artış arza dahil kaygıları artırarak, gümüş fiyatlarına olumlu yönde yansıdı" dedi.
Gram altında dolar ons görüşlerinin paralel olduğunu belirten Çiçek, "Ons tarafında bir yükseliş bekliyorsak, gramda da bekliyoruz. Ama 401 liraya kadar yükselmiş bir gram altında kar realizasyonu gelmesini beklemek çok doğru bir bakış açısı. Buradan sonra yükseliş sürer mi? Bence sürer. Ama buralardan gelecek bir geri çekilme alım fırsatı olabilir" dedi.
Altında dolar ons cinsinden rekor seviyeler beklediklerini vurgulayan uzman isim, "Bunun neticesinde de gram altın yeni bir rekor seviye görebiliriz" dedi.
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Spot altın fiyatları, doların yaklaşık altı haftanın en düşük seviyesine inmesi ile birlikte iki günlük kazancını korudu. Spot gümüş, vadeli gümüş kontratlarının Comex piyasasında Pazartesi günü ons başına 20 doları aşmasının ardından bu seviyenin üzerine çıktı.
Değerli metaller, Koronavirüs pandemisinin küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi ve teşvikler için ihtiyacı artırmasının ardından güvenli liman niteliğindeki varlıklara yönelik talebin güçlemesi ile birlikte değer kazandı. Gümüş ise, Koronavirüs nedeniyle bazı madenlerin çalışamaması dolayısıyla arz endişelerinin kuvvet kazanması ve Çin gibi bazı ülkelerdeki toparlanma işaretleri ile birlikte sanayi tüketiminin artmasından ekstra destek buldu.
Virüs cephesinde, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca Plc'nin aşı geliştirme çalışmalarının insanlar üzerindeki ilk testleri umut verici sonuçlar verdi. New York şehri yeniden açılma sürecinde bir sonraki safhaya geçerken, Kaliforniya virüs dolayısıyla hastaneye yatan sayısındaki artışta yavaşlama olduğunu bildirdi. Diğer taraftan, Güney Avustralya, virüsün yayılmasını önlemek için eyalet sınırlarındaki kontrolü daha da sıkılaştırma kararı aldı ve Hong Kong tarihinin en büyük virüs yayılmasını yaşıyor.
Spot altın yüzde 0.1 yükselerek Singapur saati ile 11:44'te ons başına 1,819.19 dolara çıktı. Fiyatlar Pazartesi günü 1,820.53 dolar ile Eylül 2011'den beri en yüksek seviyesini gördü.
Spot gümüş yüzde 2.6 yükselerek ons başına 20.4333 dolar ile Ağustos 2016'dan beri en yüksek seviyesini görürken, Comex piyasasında gümüş vadelileri yüzde 3.3 değer kazanarak 20.850 dolara kadar çıktı.
Diğer değerli metallerden, paladyum yüzde 0.2 ve platin yüzde 0.3 yükseldi.