ALTIN ARTACAK MI DÜŞECEK Mİ?

Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para'da merak edilen soruları yanıtladı!

Altının çok ciddi bir rallisinin olduğunu ifade eden Çiçek, "Merkez bankaları ve hükümetler kanalıyla piyasalara bol likidite verilmeye devam ediyor. Negatif reel faizden kaçan yatırımcının kendine bir getiri arayışıyla altını tercih etme durumu sürüyor" dedi.

Son dönemde piyasa uzmanları tarafından altının başlıca alternatifi olarak gösterilen gümüşe de değinen Çiçek, "Gümüşün özelinde arzla ilgili kaygılar artmaya başladı. Meksika tarafında özellikle en büyük gümüş maden sahaları bulunuyor. Bu bölgedeki vaka sayılarındaki artış arza dahil kaygıları artırarak, gümüş fiyatlarına olumlu yönde yansıdı" dedi.

Gram altında dolar ons görüşlerinin paralel olduğunu belirten Çiçek, "Ons tarafında bir yükseliş bekliyorsak, gramda da bekliyoruz. Ama 401 liraya kadar yükselmiş bir gram altında kar realizasyonu gelmesini beklemek çok doğru bir bakış açısı. Buradan sonra yükseliş sürer mi? Bence sürer. Ama buralardan gelecek bir geri çekilme alım fırsatı olabilir" dedi.

Altında dolar ons cinsinden rekor seviyeler beklediklerini vurgulayan uzman isim, "Bunun neticesinde de gram altın yeni bir rekor seviye görebiliriz" dedi.