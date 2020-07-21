ALTIN REKOR YAPTI

Çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını ise 2.700 liradan satılıyor. Avrupa Birliği liderleri teşvik için bugün bir kez daha görüşüyor. Cuma günü başlayan zirve iki gün sürmesi beklenirken 4. gününde de devam ediyor. Liderlerin masayı terketmemesi teşvikte anlaşma umutlarını artırıyor. Bunun yanında ABD tarafında da bugün 1 trilyon doları aşan yeni bir teşvik paketi için görüşmeler başlayacak.

Uzmanlar, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimle birlikte, ABD'de artan yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin risk algısını yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.