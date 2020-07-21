Ek gösterge, taşeron maaş zammı, KYK borçları, ve EYT son durum vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda yaşanan gelişmeleri haberimizde sizlere aktarıyoruz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak kimleri kapsayacak araştırması yaklaşık 1.6 milyon emekli ve memurun gündeminde. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
AK PARTİ 'DEN AÇIKLAMA: KOMİSYONLARA İLETİLDİ
Komisyon üyeleri,gelen taleplerin, soruların not alındığını, bunların komisyonlara ve bakanlıklara iletileceğine yer verildi.
Bakan Soylu'dan Polislere 3600 Ek Gösterge Açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu, Polislere verilmesi düşünülen 3 bin 600 göstergenin sorulması üzerine: ''Biz bunu hükümet olarak gerçekleştireceğiz. Yani bu konuda sözümüz var. Bu sözümüzü bu süreç ortadan kalktıktan sonra gerçekleştireceğiz inşallah. Çünkü Türk polis teşkilatı da jandarmamız da sahil güvenliğimiz de yani kolluk kuvvetlerimiz bu dönemde çok önemli adımlar attı.'' ifadelerini kullandı.
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3600 EK GÖSTERGE ARTIŞI NASIL OLACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamalarına göre: Ek göstergelerin 3600'e çıkarılmasıyla birlikte milyonlarca öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisinin kendileriyle birlikte emeklileri de olumlu manada etkilenecek. Emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Bütün memurların bordrosunda temel ölçütlerden birisi olan ek gösterge mikarındaki artış mevcut maaşlarda artışa neden olacak ama asıl etkiyi emeklilerin maaşlarında ve emekli ikramiyesinde gösterecek.
4'ün 1'i derecesindeki 25 yıllık bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi, ek gösterge 3600 olduğu zaman 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık bir memurun emekli ikramiyesi ise 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Yani 3600 ek gösterge 17-20 bin civarlarında bir artış getirecek. Emekli maaşlarında da ortalama 500 lira artışın olacağı görülüyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıklamasından sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a da bu konuda soru yöneltildi. 3600 ek göstergenin 2019 yılı sonunda çıkacağı sözünü hatırlatan bir basın mensubu, polislere, din görevlilerine, hemşirelere, öğretmenlere 3600 ek gösterge artışında son durumu sordu. İbrahim Kalın: 'Bu toplantıda gündeme gelmedi. İler ki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu.' demişti.
KYK BORÇLARI ERTELENEBİLİR Mİ?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelen habere göre, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın imzası ile kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu 'na geldi. Komisyona gelen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin özeti şu şekilde duyuruldu:
"Teklif ile, öğrenim veya katkı kredisi borcu bulunanların borçlarının başka bir işleme gerek kalmaksızın silinmesi amaçlanmaktadır."
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NA GELDİ
Antalya Milletvekili Budak tarafından verilen kanun teklifi 14 Temmuz 2020 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu 'na geldi. Komisyona gelen teklifte KYK borcu olan vatandaşların tüm borçlarının silinmesi istendi.
KREDİ BORÇLARI HANGİ DURUMLARDA SİLİNİR?
Öğrenim kredisi borçlarının silinebilmesi için temel prensip olarak kişilerin çalışmaz durumunda olması gerekir. Yetkilendirilmiş tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık raporunda "hayatını çalışarak kazanamaz" ibaresi bulunuyorsa borçların silmesi mümkündür.