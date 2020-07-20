



KADIN ÇALIŞAN SAYISI

TOGG, 175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek. Çalışanların en az yüzde 30'u kadın çalışanlardan oluşacak. Türkiye otomotiv sanayisinde en yüksek kadın çalışan oranı. Diğer fabrikalarda kadın çalışanların oranı yüzde 16 seviyesinde. Bu arada TOGG tedarikçi seçimlerinin yüzde 93'ünü tamamladı. Tedarikçilerin yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'sini Avrupa ve Asya'dan seçildi.

