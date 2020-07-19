Erdoğan, Bursa'da yerli otomobil TOGG fabrikasının temelini attı. İthalat lobisini uyardı: 60 yıllık hayal gerçek oluyor. İçimizden bazıları ise hala eleştiriyor.



Başkan Erdoğan, Türkiye'nin otomobil üretecek kaynaklara sahip olduğunu belirtti.





HAYALDİ GERÇEK OLDU

Başkan Erdoğan, dün yerli otomobil TOGG'un üretileceği fabrikanın temel atma törenine katıldı. Konuşmasında, "60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz" dedi.







Türkiye, dün tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Yerli otomobil TOGG'un üretileceği fabrikanın temel atma töreni, Bursa'da yapıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasında şu mesajları paylaştı:



Türkiye'nin otomobili dünyanın birçok yerinde ses getirdi. 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz.



Coronavirüs salgınına rağmen gece gündüz çalıştık. Sağlıktan ulaşıma, her alanda çalışmalarımızı sürdürdük. Türkiye'nin otomobili yatırım zincirimizin altın adımı.







Burası sadece fabrika değildir, devasa üretim tesisidir. TOGG tarafından üretilecek tüm üretimin argesi burada yapılacak burada üretilecektir.



Denizin dibinden inci çıkarmak için vurgun yemeye razı olmak gerekir. Son 18 senede ne başardıysak tehditlere sabotajlara rağmen başardık. Hem şeytan taşladık, hem tavaf ettik. Asla umutsuzluğa kapılmadık.



Hamdolsun milletimiz de bizim mücadelemizi görüyor, destekliyor. Çin'de tasarım Avrupa'da tasarım tescil sürecimiz bitti. Fabrikayı 18 ayda tamamlayıp aracımızı 2022'nin son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz.