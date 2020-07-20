Covid-19 salgını sonrasında birçok sektörde küçülme görülürken oyun geliştirme sektörü bir anlamda "altın çağını" yaşıyor. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Başkanı Ali Erkin, kısıtlanan sosyal faaliyetler dolayısıyla oyun sektörünün ortaya koyduğu ürünlere ilginin ciddi biçimde arttığını söyledi. Salgına karşı kısıtlamaların uygulandığı süreçte pek çok yerli geliştiricinin evlerinden şirket kurduğunu anlatan Erkin, "Öğrenciler ve yeni mezunlar evden çıkmadan ürün üretip satmaya başladılar" dedi. Ali Erkin, sektörün gençler için büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, "Oyun ve yazılım geliştirme şirketlerimizin inanılmaz bir insan kaynağı ihtiyacı var. Üniversitelerimizden bu konuda büyük beklentimiz var" dedi.