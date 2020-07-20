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    • Ekonomi
    • 20.07.2020 Gazete
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    Virüs sonrası daha da canlandı! sektörü üniversitelileri oyuna bekliyor...

    Virüs sonrası daha da canlandı. Ancak yetişmiş eleman bulunamıyor. Sektör temsilcileri üniversitelileri oyuna bekliyor. 10 yıl bir geçmişe sahip olan Türk oyun şirketi Peak, 1,8 milyar dolara dünyanın en büyük firmalarından Zynga'ya satıldığında sektörün önemi bir kere daha gündeme gelmişti.

    Gençler haydi oyuna

    Covid-19 salgını sonrasında birçok sektörde küçülme görülürken oyun geliştirme sektörü bir anlamda "altın çağını" yaşıyor. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Başkanı Ali Erkin, kısıtlanan sosyal faaliyetler dolayısıyla oyun sektörünün ortaya koyduğu ürünlere ilginin ciddi biçimde arttığını söyledi. Salgına karşı kısıtlamaların uygulandığı süreçte pek çok yerli geliştiricinin evlerinden şirket kurduğunu anlatan Erkin, "Öğrenciler ve yeni mezunlar evden çıkmadan ürün üretip satmaya başladılar" dedi. Ali Erkin, sektörün gençler için büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, "Oyun ve yazılım geliştirme şirketlerimizin inanılmaz bir insan kaynağı ihtiyacı var. Üniversitelerimizden bu konuda büyük beklentimiz var" dedi.

    SERMAYESİZ İŞ
    Oyun geliştiriciler sermaye yatırımına ihtiyaç duymuyor. Bir fabrika gibi ham madde ithal etmiyor, gümrükleme gibi olgularla karşı karşıya değil. Geliştirilen bir ürün internete koyulduğunda dünyanın her yerine hızlı ve kolay şekilde ulaşıyor.

    En önemli kaynağımız olan insan kaynağını evlerinden koordine ederek çalıştırdık. Geleneksel firmalar, üretim için işçilerin bir arada olmasına ihtiyaç duyarken, biz yeni düzene kolayca ayak uydurduk ve öne çıktık.
    Haberler Ekonomi Virüs sonrası oyun sektörü daha da canlandı! Yazılım sektörü üniversitelileri oyuna bekliyor...
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