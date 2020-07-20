Borsaya yatırım yaparken dikkat! Ucuz hisse her zaman iyi olmaz!

Borsada yatırım yapmak için sadece paranızın olması yetmiyor. Şirketleri tanımak ve biraz da finansal okuryazarlık gerekiyor. Kulaktan dolma bilgilerle değil, iyi araştırarak tercih yapmak size kazandıracaktır. Özellikle sosyal medyadaki dedikodu ve tavsiyeler ile bazı sosyal medya gruplarında oluşan önerilere çok temkinli yaklaşmak gerekiyor. Bu mecralar kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını yetkili kurumlar açıklayarak yatırımcıları uyarıyor.

UZMANLAR, herhangi bir hisse alırken bir şirkete ortak olduğunuzu unutmamamınız gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre hak ettiği değerin altında işlem gören hisseler genelde yatırımcıların gözdesi oluyor. Çünkü bu hisselerde yükselme potansiyeli görüyorlar. Ancak burada fiyat kazanç oranına bakmakta fayda var. Burada şirketlerin fiyat kazanç oranlarını karşılaştırmak da size fikir verecektir.

UZMANLARA göre, bir şirket beklenenden daha az büyür ya da kazanç elde ederse hisseleri ucuzlayabilir. Bu o hissenin ucuz olmasına rağmen iyi olduğunu göstermez. Hissenin niçin ucuzladığı önemli. Bir hissenin fiyatının yüksek olması da o hissenin kötü olduğunu göstermez.