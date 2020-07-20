Koronavirüse karşı Favipiravir seferberliği

Abdi İbrahim ile Novelfarma, yapmış oldukları stratejik iş birliği anlaşmasıyla, Novelfarma tarafından geliştirilen ve COVID-19 tedavi protokolüne giren Favipiravir etken maddeli ilacın Türkiye'deki ilk üretimini Abdi İbrahim'in Esenyurt tesislerinde gerçekleştirdi.



Abdi İbrahim Başkanı Nezih Barut

Çin'de tedavi protokolüne alınan, ülkemizde ise 19 Haziran'daki Sağlık Bakanlığı güncel tedavi kılavuzunda kullanım alanı genişletilen Favipiravir etken maddeli ilaçtan ilk etapta 400 bin tablet üretildi.

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, "Klorokin fosfat bazlı ilacımızı kendi adımıza üretip Bakanlığımıza hibe etmenin ardından, ülkemizin yüz akı ilaç firmalarından Novelfarma tarafından geliştirilen ve hastalığın tedavisindeki en etkili ilaçlardan biri olan Favipiravir'in üretimine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz"' dedi.

Novelfarma Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Alp ise; "Diğer firmalar, pandemi olmasına rağmen yüksek fiyatlar talep ettiler. Abdi İbrahim tüm üretimini durdurarak rekor sürede teknoloji transferini yapıp üretimi gerçekleştirdi" dedi.