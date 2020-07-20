TOKİ Zonguldak Merkez Çaycuma kura sonuçları isim listesi! TOKİ Zonguldak kura sonuçları sorgula!

TOKİ Zonguldak kura sonuçları sorgula! TOKİ Zonguldak Merkez Çaycuma kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. TOKİ tarafından başlatılan 100 bin sosyal konut projesinin hak sahipleri belli oluyor. 81 ilde ve yüzlerce ilçede inşa edilecek TOKİ konutları ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu sevinci yaşayabiliyor. 20 Temmuz tarihli takvime göre TOKİ Zonguldak Merkez 100 konut ve Zonguldak Çaycuma 200 konut sahibini buluyor.

TOKİ ZONGULDAK KURA SONUÇLARI!

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