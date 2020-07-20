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    • Ekonomi
    • 20.07.2020 10:17
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    • 20.07.2020 10:17
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    Merkez Çaycuma kura sonuçları isim listesi! sorgula!

    Merkez Çaycuma kura sonuçları! TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. Çekilişler sonucunda hak sahipleri belli oluyor ve binlerce vatandaş ev sahibi olma sevinci yaşıyor. Peki, sorgulama nasıl yapılır? 20 Temmuz tarihli Çaycuma kura sonuçları isim listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    TOKİ Zonguldak Merkez Çaycuma kura sonuçları isim listesi! TOKİ Zonguldak kura sonuçları sorgula!

    TOKİ Zonguldak kura sonuçları sorgula! TOKİ Zonguldak Merkez Çaycuma kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. TOKİ tarafından başlatılan 100 bin sosyal konut projesinin hak sahipleri belli oluyor. 81 ilde ve yüzlerce ilçede inşa edilecek TOKİ konutları ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu sevinci yaşayabiliyor. 20 Temmuz tarihli takvime göre TOKİ Zonguldak Merkez 100 konut ve Zonguldak Çaycuma 200 konut sahibini buluyor.

    TOKİ ZONGULDAK KURA SONUÇLARI!

    Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak TOKİ Zonguldak kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

    TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SOSYAL MEDYADAN CANLI

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.

    Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.

    Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.

    TOKİ KURA TARİHLERİ

    20 Temmuz 2020: Zonguldak-Merkez, Bilecik-Gölpazarı, Zonguldak-Çaycuma, Sakarya-Kocaali

    21 Temmuz 2020: Bartın-Merkez/Ulus Abdipaşa, Kütahya-Simav, Çankırı-Merkez

    22 Temmuz 2020: Ankara-Güdül, Bursa-Yenişehir/İnegöl

    23 Temmuz 2020: Çankırı-Çerkeş, Afyon-Sandıklı/Merkez

    24 Temmuz 2020: Afyon-Merkez Sadıkbey/Evciler, Denizli/Bozkurt İnciler, Kütahya-Merkez
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