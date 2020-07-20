TOKİ Zonguldak Merkez Çaycuma kura sonuçları isim listesi! TOKİ Zonguldak kura sonuçları sorgula!

TOKİ Zonguldak kura sonuçları sorgula! TOKİ Zonguldak Merkez Çaycuma kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. TOKİ tarafından başlatılan 100 bin sosyal konut projesinin hak sahipleri belli oluyor. 81 ilde ve yüzlerce ilçede inşa edilecek TOKİ konutları ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu sevinci yaşayabiliyor. 20 Temmuz tarihli takvime göre TOKİ Zonguldak Merkez 100 konut ve Zonguldak Çaycuma 200 konut sahibini buluyor.
TOKİ ZONGULDAK KURA SONUÇLARI!
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak TOKİ Zonguldak kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
SOSYAL MEDYADAN CANLI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.
Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.
Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.
TOKİ KURA TARİHLERİ
20 Temmuz 2020: Zonguldak-Merkez, Bilecik-Gölpazarı, Zonguldak-Çaycuma, Sakarya-Kocaali
21 Temmuz 2020: Bartın-Merkez/Ulus Abdipaşa, Kütahya-Simav, Çankırı-Merkez
22 Temmuz 2020: Ankara-Güdül, Bursa-Yenişehir/İnegöl
23 Temmuz 2020: Çankırı-Çerkeş, Afyon-Sandıklı/Merkez
24 Temmuz 2020: Afyon-Merkez Sadıkbey/Evciler, Denizli/Bozkurt İnciler, Kütahya-Merkez