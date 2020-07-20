Temmuz ayı otomobil fırsatları ve markalar tarafından yapılan son duyurular araç almayı düşünenler tarafından merak ediliyor. On binlerce kişi bir yandan firmaların yaptığı kampanyaları takip ediyor. Bazı otomobil firmaları Temmuz ayı otomobil fırsatlarını duyurdu. Fiat temmuz ayı kampanyası

kapsamında, kamu bankalarınca uygulanan "Yerli üretime özel taşıt kredisi paketi" ile Fiat Egea model ailesi, Doblo ve Fiorino Panaroma modelleri, 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,64 faiz ile alınabilecek.

FİAT'TAN TEMMUZ AYI KAMPANYASI

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, kamu bankalarınca uygulanan "Yerli üretime özel taşıt kredisi paketi" ile "İyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı" felsefesiyle geliştirilen Fiat Egea model ailesi, Doblo ve Fiorino Panaroma modelleri, 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,64 faiz ile satın alınabiliyor.

Kampanya çerçevesinde, ilk ödemeyi 6 ay erteleme fırsatı da kullanıcılarla buluşuyor.