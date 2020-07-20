BİM 21 Temmuz Salı aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesi belli oldu. Ürünler firma tarafından resmi internet sitesinde yayınlandı. Bu hafta içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olanlar ve fırsatları değerlendirmek isteyenler yeni ürünleri sorguluyor. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle onlarca Duracell ve yemek ürünlerinde çeşitli indirimler yer alıyor. İşte BİM'de haftanın indirimli ürünleri

BİM 21 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

Duracell Taşınabilir 6700 mAh Şarj Aleti

• 48 saate kadar

• Çift şarj girişi