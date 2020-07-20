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    • 20.07.2020 22:04
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    nda yeni indirimler! 'de Salı günü indirimli ürünleri nelerdir?

    20 Temmuz Salı aktüel kataloğu ürünleri yarın onlarca indirim ve fırsatla yarın raflardaki yerini alacak. Birbirinden çeşitli ürünlerdeki fırsatların göze çarptığı aktüel kataloğda pek çok avantaj bulunuyor. BİM'de bu hafta Duracell Taşınabilir 6700 mAh Şarj Aleti,Duracell 4’lü Kalem Pil AA, Emin Izgara Köfte, Namet Yarım Kangal Dana Sucuk ve Mutfağım Dondurulmuş Hamburger Köftesi dikkat çeken ürünlerin başında yer alıyor. İşte BİM 20 Temmuz aktüel kataloğu

    BİM 21 temmuz aktüel kataloğunda yeni indirimler!

    BİM 21 Temmuz Salı aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesi belli oldu. Ürünler firma tarafından resmi internet sitesinde yayınlandı. Bu hafta içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olanlar ve fırsatları değerlendirmek isteyenler yeni ürünleri sorguluyor. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle onlarca Duracell ve yemek ürünlerinde çeşitli indirimler yer alıyor. İşte BİM'de haftanın indirimli ürünleri

    BİM 21 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Duracell Taşınabilir 6700 mAh Şarj Aleti

    • 48 saate kadar
    • Çift şarj girişi

    Haberler Ekonomi BİM 21 Temmuz aktüel kataloğunda yeni indirimler! BİM'de Salı günü indirimli ürünleri nelerdir?
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