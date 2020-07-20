Aşık, tüneldeki çalışmaların 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak devam ettiğini, Türkiye'de ilk kez yapılan 3 ana havalandırma ve 2 servis şaftı imalatlarının devam ettiğini, buna göre özel makineler yapıldığını bu nedenle de tünelin 2022 yılı içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda daha sonra diğer kurum müdürleri de sunumlarını yaptı.