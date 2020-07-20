Dolar ve euro ne kadar oldu sorusu piyasaların açılış gününde çok araştırılardan birisi oldu. Dolar 6,8580 liradan, euro ise 7,8490 liradan güne başladı. Geçen hafta genelinde 6,85-6,87 dar bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8576'dan tamamladı. İşte haftanın ilk işlem gününde dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?