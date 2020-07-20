Dolar ve euro ne kadar oldu sorusu piyasaların açılış gününde çok araştırılardan birisi oldu. Dolar 6,8580 liradan, euro ise 7,8490 liradan güne başladı. Geçen hafta genelinde 6,85-6,87 dar bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8576'dan tamamladı. İşte haftanın ilk işlem gününde dolar ve euro alış satış fiyatları...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8670
|6,8680
|6,8550
|6,8560
|Avro
|7,8480
|7,8490
|7,8270
|7,8280
|Sterlin
|8,6080
|8,6510
|8,6450
|8,6880
|İsviçre Frangı
|7,3050
|7,3490
|7,2810
|7,3170
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8500
|6,8800
|6,8250
|6,9050
|Avro
|7,8300
|7,8500
|7,7870
|7,8670
|Sterlin
|8,8540
|8,6730
|8,5850
|8,7950
GÜMÜŞ DÖRT YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ
Spot piyasalarda gümüş fiyatı ons başına 19.66 dolar ile, 2016 yılı Eylül ayından bu yana en yüksek düzeye tırmandı.
Değerli metallerin tümü, yatırımcılar Avrupa Konseyi'nde ikinci turu süren, Avrupa Birliği'nin koronavirüs yardım paketiyle ilgili toplantısının sonuçlarını beklerken daha da yükseldi. Bu arada, küresel olarak yeni Covid-19 vakalarının sayısı artmaya devam ederken, Hindistan ilk kez tek bir günde 40,000'den fazla, ABD'nin rakamları da 55,000'in üzerinde yüksek kaldı.
Zirvenin ardından günlük yüzde 1.5 artışla yükseldiği ons başına 19.64 dolarlık fiyatıyla gümüşün yılbaşından bu yana kazancı yüzde 9.96 düzeyine yükseldi.
Altın fiyatları da, yüzde 0.31 artışla ons başına 1,815.76 dolar ile yıllık bazda kazancını yüzde 19.57 düzeyine yükseltti.
Platin, yüzde 1.32 artışla ons başına 850.48 dolara ve paladyum da yüzde 1.01 artışla ons başına 2,041.55 dolara çıktı.
AVRUPA BORSALARI HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 azalarak 370 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 düşerek 12.834 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 6.233 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalışla 7.386 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 5.024 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 20.274 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1450, sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,2570 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Avro Bölgesi liderlerinin hafta sonu üzerinde görüştüğü 750 milyar avroluk yardım fonu konusunda bir sonuca ulaşılamaması sebebiyle risk iştahının görece azaldığını bildirdi.
ABD'de artmaya devam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin de azalan risk iştahında önemli rol oynadığını kaydeden analistler, bugün küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olduğunu, yardım fonu ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın ilk gününde karışık bir seyir izlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artmaya devam etmesi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı pay piyasaları üzerinde etkili oluyor.
Geçen hafta ABD yönetimi, Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirirken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptıkları telefon görüşmesinde, "güvenli 5G çözümleri" konusunda birlikte çalışma vurgusu yaptı.
Bu gelişmelerle Asya tarafında karışık bir görünüm izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,1 artarak 3.315,15 puandan kapandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artarak günü 22.717,48 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 107,2 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 37.302,90 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 azalışla 25.006,50 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 2.198,20 puanda seyrediyor.