Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de sınır tanımadan var güçleriyle müşterilerinin yanında olduklarını ve olmaya devam ettiklerini belirten Ülgen, "Salgının ekonomik etkilerini azaltmak adına müşterilerimize güçlü finansman destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Yapı Kredi olarak, 3 aya varan ertelemeli ödeme seçenekleriyle sunduğumuz taşıt kredisi ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisinin yanı sıra Kurban Bayramı'nda da 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisiyle müşterilerimizin yanındayız. Her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik kampanyalar geliştirerek onları desteklemeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.