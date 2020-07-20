Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 494,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 19,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,06 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,78 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirtti.