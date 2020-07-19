Son dönemde çok sayıda yeni yatırımcı borsaya geldi. Borsada ilk kez yatırım yapacaklar için uzmanlar tanıdıkları, bildikleri şirketlerin hisselerine yönelmelerini öneriyor. Uzmanlar hisse senedini seçerken bildiğiniz sektör ve şirketlere öncelik vermenizi öneriyor. Uzmanlara göre, tek başına şirketi bilmek de yeterli olmuyor. O şirketin bilançolarını, borçluluk durumunu, yeni yatırımlarını, kar-zarar cetvellerini, hissesinin geçmişteki performansını da incelemeniz gerekiyor.
Halka açık şirketlerin bu bilgileri de kamuoyu ile paylaşılıyor. Yetkili kurumların raporlarını da incelemenizde fayda var. Düzenli olarak gelir miktarlarını artıran şirketleri tercih etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Yatırım yaparken günlük düşünmeyin. Orta uzun vadeli düşünün. Yine uzmanlar yeni yatırımcılara tek bir hisseye yatırım yapmak yerine farklı şirketleri seçerek riski azaltmayı da öneriyor.
PARA - UZMANDAN TEKNİK ANALİZ
PARA dergisi yazarı Göksel Tekiner, hisseler üzerinde yaptığı teknik analizleri köşesine taşıyor. Tekiner'in analizlerinden bazıları şöyle:
BAGFAŞ: Satış baskısının arttığını gördüğümüz hissede 16.70 seviyesi önemli destek konumunda. Göstergelerdeki bozulmaya rağmen bu desteğin üzerinde tutunduğu sürece mevcut pozisyonlar korunabilir. Ancak desteğin kırılması halinde pozisyonlar azaltılmalı.
ENKA İNŞAAT: Hissede hafta ortasından sonra satış artarken teknik göstergelerde de bozulma belirginleşiyor. Mevcut pozisyonlar 5.73 ara desteğinin altında azaltılabilir ve alt destek konumunda olan 5.42-5.36 bandında yeni dengelenme beklenebilir.
GARANTİ BANKASI: Hissede güç kaybı artıyor. 8.02 seviyesinin altında pozisyonlarda kademeli olarak azaltılabilir. Güç kaybının devamı halinde ise 7.66 ve 7.51 seviyeleri ilk destek olarak takip edilebilir.
BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,46'lık kazançla 118.786,09 puandan kapattı. Bu hafta en çok yükselen yüzde 30,30 ile Torunlar GMYO oldu. Söz konusu hisse senedini, yüzde 27,45'lik artışla Sasa Polyester, yüzde 23,37'lik yükselişle de Kartonsan izledi. Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 3,21'lik kayıpla Karsan Otomotiv oldu. Bu hisseyi yüzde 1,11'lik düşüşle Trakya Cam, yüzde 0,67'lik azalışla Migros Ticaret takip etti.