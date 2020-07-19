



BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,46'lık kazançla 118.786,09 puandan kapattı. Bu hafta en çok yükselen yüzde 30,30 ile Torunlar GMYO oldu. Söz konusu hisse senedini, yüzde 27,45'lik artışla Sasa Polyester, yüzde 23,37'lik yükselişle de Kartonsan izledi. Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 3,21'lik kayıpla Karsan Otomotiv oldu. Bu hisseyi yüzde 1,11'lik düşüşle Trakya Cam, yüzde 0,67'lik azalışla Migros Ticaret takip etti.