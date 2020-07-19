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    • Ekonomi
    • 19.07.2020 18:18
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    • 19.07.2020 18:18
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    'Milli Muharip Uçak' paylaşımı heyecan yarattı!

    ve () yaptığı paylaşımda, "F-16 uçaklarının yerine entegre etmeyi planladığımız projemiz için büyük bir özveri ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin gururu olacak yerli ve modern gücü, gökyüzüne taşımak için sabırsızlanıyoruz" açıklamasını yapması heyecan yarattı.

    'Milli Muharip Uçak' paylaşımı heyecan yarattı!

    Türk İHA ve SİHA'larının başarılı operasyonlarıyla TSK'ya güç katmasının ardından gözler "Milli Muharip Uçak' projesine çevrildi. ve () sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

    "GÖKYÜZÜNE TAŞIMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "F-16 uçaklarının yerine entegre etmeyi planladığımız projemiz için büyük bir özveri ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin gururu olacak yerli ve modern gücü, gökyüzüne taşımak için sabırsızlanıyoruz" denildi.

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