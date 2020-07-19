Yaşadığı olayı anlatan Gürpınar, "Bankadan konut kredisi kullandık. Banka evime ekspertiz ücreti kesiyor. Bunun faturasını da devlete gösteremiyor. Hakem heyeti başvurumuzu reddetse de Tüketici Mahkemesi davamızı kabul edip, bizi haklı buldu ve haksız alınan ekspertiz ücreti yeniden iade edilecek" dedi.

TAHSİS ÜCRETİ DIŞINDA ÜCRET ALAMAZ



Finansal tüketicilere kullandırılacak krediler için kredi ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlayan sistemin işletilmesi ve operasyonel süreçlerin yönetilmesi amacıyla alınan tahsis ücreti dışında, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti, değişken taksitli ödeme planı ücreti gibi her ne ad altında olursa olsun başkaca bir ücret alınamayacağının altını çizen Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Deniz Öner ise, bu tarz kesintilerin olması halinde tüketicilerin bankadan bu ücretleri geri alabileceğini söyledi.