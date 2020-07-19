Yaklaşık 12 milyon emekli vatandaş, emekli maaşları ve zam farkları ne zaman ödenecek ve Temmuz zam farkı ne kadar olacak sorularının yanıtını araştırıyor. Temmuz zamlarını öğrenen emekliler, yeni maaşlarına kavuşuyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisine yüzde 5.75 zammın yansıtıldığı maaşları ayın 17'sinden itibaren yatırılmaya başlandı. Ödemeler ayın 28'inde tamamlanacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?
2020 Temmuz ayında zamlı maaş alacak olan emekliler, önümüzdeki haftadan itibaren aylıklarını almaya başlayacak.
2020 yılı Temmuz ayı zamlı maaş ödemeleri, 17 Temmuz itibariyle SSK emeklileriyle başlamış olacak. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri ise, 24 – 28 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yaklaşık 2 milyon memur emeklisi vatandaşa da fark ödemesi yapılacak. Bu ay maaşlar, 3 Temmuz'da açıklanan zam oranı beklendiği için, artış yansıtılmadan ödenmişti.
Emekliler yüzde 5.75'lik zam farklarını SGK tarafından açıklanacak olan günlerde almaya başlayacak. Maaşlarını her ay alanlara 1 aylık, 3 ayda bir alanlara ise kapsadığı döneme göre 1, 2 ya da 3 aylık üzerinden aylık farkı yansıtılacak.
2020 emekli maaş farkı ne kadar oldu?
Temmuz ayında yapılan 5.75'lik zam farkıyla en düşük emekli aylığı 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya çıktı. Bu maaşı alan emekli, aylık ödeme alıyorsa hesabına 153 lira zam farkı yatırılacak. 3 aylık fark alacaklara en az 459 lira ödeme gerçekleşecek.
TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur emeklilerin ve memurlar ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin altı aylık maaş zammı yüzde 5.75 olarak belirlenmiş oldu.
Memur ve emekliler maaşlarına yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farklı alacak.
İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise direkt 6 aylık enflasyon kadar yani yüzde 5.75 zam yapılmış olacak.
Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.75 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.75 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 569 liradan 2 bin 717 TL'ye yükselmiş olacak.