Annelere ücretsiz ulaşım! Nerelerde geçerli? Anne ulaşım kartı nereden alınır?

Anne ulaşım kartı nereden alınır? Sorgulaması gündemde en çok yapılan araştırmalar arasında yer alıyor. Küçük çocuğu bulunan annelerin anne ulaşım kartı ile ücret ödemeden toplu taşıma yolculuğunu yapabilecek olması sevindirdi. Annelere ücretsiz ulaşım kartını nereden alabilirsiniz, hangi ulaşım araçlarında geçerli? Anne ulaşım kartı ile ilgili ayrıntılar haberimizde…
4 YAŞ VE ALTINDA OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİ FAYDALANABİLECEK
Sayıştay'ın yazısından sonra konu bugün meclis gündeminde değerlendirildi. Hukuk, Halkla İlişkiler, Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonlarında, 4 yaş ve altında olan çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi ve toplu taşıma kuruluşlarının ücretsiz taşıma nedeniyle uğradıkları kayıpların belediye bütçesinden karşılanması, Sayıştay kanununda belirtilen usulün belediye yönetimi tarafından izlenmesi tarafından izlenmesi kaydıyla uygun bulundu. Karar, mecliste grubu olan partilerin oyları ile kabul edildi.
İBB'nin aldığı kararla İstanbul'da bedava otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapura binerek, ücretsiz ulaşım sağlayacak anneler şimdi de çocuklu annelere toplu taşıma araçları ücretsiz seyahat kartı nasıl ve nereden alınır araştırmaları yapmaya başladı.
ANNE ULAŞIM KARTI NEREDEN ALINIR?
4 yaş ve altında çocuğu olan ve bebekli anneler bedava ulaşım hakkı için İETT merkezlerinden kimlikleriyle başvuru yaparak, çocukluk anne ücretsiz akbilini alabilecekler.
Başvurular online İBB web sayfasından yapılacağı gibi aşağıdaki linkte bulunan beyaz masadan da gerçekleşebilir. Çocuklu annelere ücretsiz akbil başvurusu için gerekli evraklar arasında sadece bir adet son altı ayda çekilmiş fotoğraf ve üzerinde T.C.K.N olan kimlik bir de bebeğinizin kimliğinin olması yeterli olacaktır.
ANNE ULAŞIM KARTI ONLİNE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Online yapılan başvurularda (https://www.istanbulkart.istanbul/kartlarimiz#ucretsiz-kart) kartınız o hafta içerisinde PTT kargo ile belirttiğiniz adrese gönderilecek, beyaz masa merkezlerinden yaptığınız kart ise 5 -10 dakika sonra size teslim edilecektir. Çocuklu annelere ücretsiz akbil başvurusu için henüz işlemler tamamlanmadı. Bu noktada yukarıda paylaştığımız ücretsiz seyahat kartların çeşitlerini kontrol ederek, çocuklu anneler için bedava ulaşım hakkı kart başvurusu eklendiğinde başvuru yapabileceksiniz. Başvuru esnasında bir kereye mahsus 10 TL kart ücreti ödenir, sonraki seyahatlerin hepsinde ulaşım 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere ücretsiz olacaktır. Çocuklu anneler bedava ulaşım akbili kaybolduğunda İBB'nin belirlediği tutar karşılığında ödeme yaparak tekrar, bebekli anneler bedava toplu taşıma akbilini alabileceksiniz.