Annelere ücretsiz ulaşım! Nerelerde geçerli? Anne ulaşım kartı nereden alınır?

ANNE ULAŞIM KARTI NEREDEN ALINIR?



4 yaş ve altında çocuğu olan ve bebekli anneler bedava ulaşım hakkı için İETT merkezlerinden kimlikleriyle başvuru yaparak, çocukluk anne ücretsiz akbilini alabilecekler.



Başvurular online İBB web sayfasından yapılacağı gibi aşağıdaki linkte bulunan beyaz masadan da gerçekleşebilir. Çocuklu annelere ücretsiz akbil başvurusu için gerekli evraklar arasında sadece bir adet son altı ayda çekilmiş fotoğraf ve üzerinde T.C.K.N olan kimlik bir de bebeğinizin kimliğinin olması yeterli olacaktır.

ANNE ULAŞIM KARTI ONLİNE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Online yapılan başvurularda (https://www.istanbulkart.istanbul/kartlarimiz#ucretsiz-kart) kartınız o hafta içerisinde PTT kargo ile belirttiğiniz adrese gönderilecek, beyaz masa merkezlerinden yaptığınız kart ise 5 -10 dakika sonra size teslim edilecektir. Çocuklu annelere ücretsiz akbil başvurusu için henüz işlemler tamamlanmadı. Bu noktada yukarıda paylaştığımız ücretsiz seyahat kartların çeşitlerini kontrol ederek, çocuklu anneler için bedava ulaşım hakkı kart başvurusu eklendiğinde başvuru yapabileceksiniz. Başvuru esnasında bir kereye mahsus 10 TL kart ücreti ödenir, sonraki seyahatlerin hepsinde ulaşım 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere ücretsiz olacaktır. Çocuklu anneler bedava ulaşım akbili kaybolduğunda İBB'nin belirlediği tutar karşılığında ödeme yaparak tekrar, bebekli anneler bedava toplu taşıma akbilini alabileceksiniz.



