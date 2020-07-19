2020 İstanbul indirim çadırları nerede? İndirim çadırları adresleri...

Ekonomik tasarruf elde etmek isteyenler indirim çadırlarını takip ediyor. Farklı tarihlerde ve süreler boyunca İstanbul'un çeşitleri ilçelerinde indirim çadırları kuruluyor. 2020 İstanbul indirim çadırlarının kurulduğu yerleri ve buralara toplu taşıma ile nasıl ulaşabileceğinizin bilgilerini paylaştık. Haberimizden İstanbul indirim çadırlarına ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.
ATAŞEHİR İNDİRİM ÇADIRI NEREDE? NASIL GİDİLİR?
İstanbul'daki indirim çadırlarında biri Ataşehir'de bulunuyor. Kozyatağı indirim çadırı olarak da bilinen çadır Ataşehir İçerenköy Carrefour otoparkında yer alıyor. Bu indirim çadırına gitmek isteyenler; 10, 13AB, 14KS, 14T, 18UK, 19, 19D, 19F, 19FB, 19SB, 21B, 319 otobüs hatlarını kullanabilir. İndirim çadırına en yakın otobüs durağı ise İçerenköy durağıdır. Bunun dışında metro ile gitmek isteyenler de M4 metro hattını kullanabilir.
AVCILAR İNDİRİM ÇADIRI NEREDE? NASIL GİDİLİR?
İstanbul'daki indirim çadırlarında biri de Avcılar'da bulunmaktadır. İki farklı bölgede bulunan indirim çadırları E-5 otoyoluna yakın olması nedeniyle toplu taşımaya gayet uygundur. Avcılar Cihangir mahallesi E-5 karayolu üzerinde Pelikan AVM karşısında yer alan çadıra 401, 401T, 146, 147, 303, 429, 418, 76C, 458, 303, 400A, 76, 448, 76Y, 429, 418, 146, 147, 400A, HT29 otobüs hatlarıyla gidilmektedir.
BEYLİKDÜZÜ İNDİRİM ÇADIRI NEREDE? NASIL GİDİLİR?
Beylikdüzü indirim çadırı Barış Mahallesinde yer alan eski Beylik Pazar Alanında yer alıyor. Bu indirim çadırına toplu taşıma araçlarıyla gitmek isteyenler 145T ve 76 otobüs hatlarını kullanabilir. İndirim çadırına en yakın durak ise Adakent Bulvarıdır.
YENİBOSNA İNDİRİM ÇADIRI NEREDE? NASIL GİDİLİR?
Yenibosna bilindiği gibi Bahçelievler ilçesine bağlıdır. En çok gidilen çadırlardan biri olan Yenibosna çadırı Yenibosna Koçtaş otoparkında yer alıyor. İndirim çadırına toplu taşıma araçlarıyla gitmek için 98B, 31, HT12, 31, 31E otobüs hatları ve Yenibosna metro ile metrobüslerini kullabilirsiniz.
HASKÖY HALİÇ İNDİRİM ÇADIRI NEREDE? NASIL GİDİLİR?
Haliç Kongre Merkezi'nin arka bahçesinde yer alırken, bu sene Koç Müzesinin yanında yer alan parka taşınmıştır. Hasköy indirim çadırına gitmek için 47E, 47Ç, 41ST, 36T, 47N otobüs hatları kullanılmaktadır.
KARTAL İNDİRİM ÇADIRI NEREDE? NASIL GİDİLİR?
Kartal eski ilçe stadında kurulan indirim çadırı, belli dönemlerde hizmet veriyor. Bu indirim çadırına 16Y, KM33 otobüs hatlarıyla gidilmektedir. Çadıra en yakın duraklar ise Köy Hizmetleri, Devran Sokak, Beydağı Sokak, Kartal Su Deposu'dur.