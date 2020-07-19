2020 İstanbul indirim çadırları nerede? İndirim çadırları adresleri...

ATAŞEHİR İNDİRİM ÇADIRI NEREDE? NASIL GİDİLİR?



İstanbul'daki indirim çadırlarında biri Ataşehir'de bulunuyor. Kozyatağı indirim çadırı olarak da bilinen çadır Ataşehir İçerenköy Carrefour otoparkında yer alıyor. Bu indirim çadırına gitmek isteyenler; 10, 13AB, 14KS, 14T, 18UK, 19, 19D, 19F, 19FB, 19SB, 21B, 319 otobüs hatlarını kullanabilir. İndirim çadırına en yakın otobüs durağı ise İçerenköy durağıdır. Bunun dışında metro ile gitmek isteyenler de M4 metro hattını kullanabilir.



AVCILAR İNDİRİM ÇADIRI NEREDE? NASIL GİDİLİR?



İstanbul'daki indirim çadırlarında biri de Avcılar'da bulunmaktadır. İki farklı bölgede bulunan indirim çadırları E-5 otoyoluna yakın olması nedeniyle toplu taşımaya gayet uygundur. Avcılar Cihangir mahallesi E-5 karayolu üzerinde Pelikan AVM karşısında yer alan çadıra 401, 401T, 146, 147, 303, 429, 418, 76C, 458, 303, 400A, 76, 448, 76Y, 429, 418, 146, 147, 400A, HT29 otobüs hatlarıyla gidilmektedir.



BEYLİKDÜZÜ İNDİRİM ÇADIRI NEREDE? NASIL GİDİLİR?



Beylikdüzü indirim çadırı Barış Mahallesinde yer alan eski Beylik Pazar Alanında yer alıyor. Bu indirim çadırına toplu taşıma araçlarıyla gitmek isteyenler 145T ve 76 otobüs hatlarını kullanabilir. İndirim çadırına en yakın durak ise Adakent Bulvarıdır.