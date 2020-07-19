180 ay vade ile 2 yıl geri ödemesiz, düşük faizli konut kredisi kampanyası açıklaması

0.64 faizli konut kredisi veren kamu bankalarından herhangi birisinin (Vakıfbank) internet sitelerinden veya mobil şubelerinden ön başvuru yapabilirsiniz. Yapılacak değerlendirmeye göre gerekli olan belgeleri teslim etmek için banka şubelerine çağrılacaksınız. Kredi başvurusu yapacak bireyin minimum 18 yaşında olması gerekmektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de