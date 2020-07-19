180 ay vade ile 2 yıl geri ödemesiz, düşük faizli konut kredisi kampanyası açıklaması

0.64 faizli konut kredisi veren kamu bankalarından herhangi birisinin (Vakıfbank) internet sitelerinden veya mobil şubelerinden ön başvuru yapabilirsiniz. Yapılacak değerlendirmeye göre gerekli olan belgeleri teslim etmek için banka şubelerine çağrılacaksınız. Kredi başvurusu yapacak bireyin minimum 18 yaşında olması gerekmektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Kredinin Özellikleri
Kampanya kapsamında 180 ay vadeye kadar azami 2 yıl ödemesiz dönemli konut proje kredisi kullandırımı yapılacaktır.
Eşit taksit ve sabit itfa ile ödeme planı oluşturulabilecektir. Hayallerini Erteleme Türkiye Kampanyası koşullarından bir müşteriye yalnızca bir adet konut kredisi kullandırabilecektir. Detaylı bilgi almak için en yakın Şubemize başvurabilirsiniz.
Faiz Oranı Tablosu
Kredi Adı Vade
Kredi Limiti Faiz Oranları (Aylık) Kredi Tahsis Ücreti Azami Ödemesiz Dönem
Hayallerini Erteleme Türkiye Kampanyası 36-180 Ay 10.000-1.000.000 TL %0.69
Kredi Tutarı Üzerinden %0.5 24 Ay
1.000.001 - 2.000.000 TL %0.74
2.000.001 TL ve üzeri %0.94
*Kredi, 24 ay taksit ödemesiz 156 ay taksit ödemeli toplam 180 ay azami vadeli olabilecektir.
Faiz Maliyet Tablosu
Hayallerini Erteleme Türkiye Kampanyası Alınacak Ücretler (TL)* Maliyet Oranları (%)**
Kredi Tutarı Vade (Ay) Faiz Oranı (Aylık) Kredi Tahsis Ücreti Ekspertiz Ücreti Aylık Toplam** Yıllık Toplam**
100.000TL 120 %0.69 Kredi Tutarı Üzerinden % 0.5 - %0.6997 %8.7266
*100.000 TL kredi için; kredi tutarı üzerinden %0.5 kredi tahsis ücreti alınır.
**Aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına kredi için tahsil edilen kredi tahsis ücreti, ekspertiz ücreti, faiz ve vergiler dahildir. Konut sigortası ,DASK prim tutarı konutun lokasyonu ve m² gibi kriterlere göre değişiklik göstermekte olup, konut paket, DASK ve hayat sigortası maliyet hesaplamasına dahil edilmemiştir. Toplam maliyet oranları örnek vade ve örnek tutar üzerinden hesaplanmıştır. Detaylı bilgi şubelerden edinilebilecektir.
Not: Banka, müşteriye sunulan kredi faiz oranı ve masraflarını değiştirme hakkını saklı tutar.