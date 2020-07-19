Kovid-19 salgını sonrası sektör altın çağını yaşıyor!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında birçok sektörde küçülme görülürken zaten önemli bir ivme yakalayan oyun geliştirme sektörü bir anlamda "altın çağını" yaşıyor.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sonrasında kısıtlanan sosyal faaliyetler dolayısıyla oyun sektörünün ortaya koyduğu ürünlere ilginin ciddi biçimde arttığını söyledi.

Bu ilginin oyun geliştiren bütün firmaları olumlu etkilediğini vurgulayan Erkin, sektördeki firmaların kısa sürede evde çalışmaya da adapte olduğunu ve bu anlamda da bir sorun yaşamadıklarını ifade etti. Erkin, şöyle konuştu:

"Firmalar evden çalışmaya geçince çok daha verimli iş yapmaya başladı. Bazı firmalar her yıl en az 1 ay evden çalışmayı gündemine aldı. Oyun geliştiriciler herhangi bir sermaye yatırımına ihtiyaç duymuyor, bir fabrika gibi ham madde ithal etmiyor, gümrükleme gibi olgularla karşı karşıya değil. Geliştirilen bir ürün internete koyulduğunda dünyanın her yerine hızlı ve kolay şekilde ulaşıyor. En önemli kaynağımız olan insan kaynağını evlerinden, yenilikçi uygulamalar üzerinden koordine ederek çalıştırdığımızda, hızlı ve verimli şekilde yeni düzene ayak uydurabildiğimizi gördük. Geleneksel firmalar yeni düzene geçmekte zorlanırken, üretim için işçilerin bir arada olmasına ihtiyaç duyarken biz yeni düzene kolayca ayak uydurduk ve öne çıktık."

"VERİLEN DESTEKLERİN MEYVELERİ TOPLANIYOR"

Bu süreçte devlet desteklerinin artarak devam ettiğini belirten Erkin, "2020 yılı için küresel olarak oyun sektörü büyük bir ivmeyle büyürken Türk oyun sektörü de aynı ivmeyle büyüyor. Pek çok sektör küçülürken büyüyen bir sektör olarak hizmet ihracatına katkı veriyoruz. Devletin doğru bir stratejiyle sektörü desteklemesinin meyveleri de böyle bir dönemde toplanmış oluyor." dedi.

Salgına karşı kısıtlamaların uygulandığı süreçte pek çok yerli geliştiricinin evlerinden şirket kurduğunu anlatan Erkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu anlamda Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen elektronik şirketleşme çalışmalarının da sektör ve ülke için ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Öğrenciler ve yeni mezunlar evden çıkmadan ürün üretip satmaya başladılar. Yakalanan olağanüstü başarıların etkisiyle oyun sektöründe çok sayıda yeni ürün ve şirket çıktığını görüyoruz."