TOKİ ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. TOKİ aylık en az 359 TL'den başlayan taksitlerle vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı sunacak. Konut sahibi olmak isteyenler ise başvuruya dair detayları merak ederken projelerle ilgili detayları da öğrenmek istiyor. Projeye dair detaylar belli olmaya başladı. Peki, TOKİ tarafından hangi illerde konut satışı yapılacak? İşte konutların yapılacağı iller ve sunulacak imkanlar

RİZE MERKEZ HAMAMDERESİ

Rize Merkez Hamamderesi kentsel dönüşüm projesindeki 759 konut ve işyerinden 2'sinin satışı devam ediyor. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek işyerlerinin başvuruları, 01 Temmuz – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında banka şubelerinden kabul edilecek. Projede işyerlerinin metrekareleri 500 metrekareden başlıyor ve fiyatları ise 2 milyon 76 bin 700 TL'den başlangıç gösteriyor.