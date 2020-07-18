22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Gram fiyat artışını sürdürüyor!

Hafta sonu gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 396,2 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 648 lira, Cumhuriyet altını 2.652 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 399,40 liradan işlem gördü. İşte gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|398,00
|398,20
|399,20
|399,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.622,00
|2.643,00
|2.631,00
|2.652,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|363,00
|367,00
|364,00
|368,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.563,00
|2.583,00
|2.571,00
|2.591,00
|Yarım Ziynet
|1.282,00
|1.292,00
|1.285,00
|1.295,00
|Çeyrek Ziynet
|641,00
|646,00
|643,00
|648,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyirle 399,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 648 lira, Cumhuriyet altını 2.652 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 399,40 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 398 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 398 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 396 bin 812 lira, en yüksek 398 bin 870 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 398 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 841 milyon 351 bin 656,91 lira, işlem miktarı ise 2.148,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 871 milyon 860 bin 98,68 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTIN 1,800 DOLARIN ÜZERİNDE YATAY
Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve dolardaki gelişmelere karşın 1,800 dolar sınırında tutunan dolar, bu düzeyde yatay hareket ediyor. Petrol fiyatları ise, Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın gelebileceğine ilişkin haberlerin etkisiyle oluşan talep kaygılarıyla hafif düştü.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Ons altın yatay seyrediyor" başlıklı analizinde, altının ons fiyatının geçen hafta 1,800 dolar düzeyini aştıktan sonra değer kazanmaktan çok "kazanımlarını koruma çabası" sergilediğine işaret etti ve ekledi:
"Bu kapsamda yukarı yönlü denemelerin uzun süredir ilk direnç noktası olarak gördüğümüz 1820 dolara yaklaştıkça belirgin şekilde ivme kaybettiğini görüyoruz. Ancak korona virüse ilişkin endişeler sürdükçe değerli metallerin dirençli bir görünüm sergilemesini bekleriz. Bu noktada aşı haberlerinin risk iştahını desteklemesi durumunda ise bunun kâr satışlarını tetikleyebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Orta-uzun vadede ise özellikle likidite koşullarının güçlü olması nedeniyle korona virüs bir endişe kaynağı olmaktan çıksa bile değerli metaller iyimser bir performans gösterebilir."
Petrol fiyatları, Covid-19 pandemisinde ikinci dalga kaygılarıyla Cuma günü düştü. Petrol piyasalarında satış dalgası getiren verilerden biri de, ABD'nun 77,000'den fazla yeni Covid-19 vakası bildirerek günlük vaka artışında rekor kırması oldu. ABD'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenler 10 Haziran'dan bu yana en büyük günlük artışını kaydederek 969 oldu. ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler toplamda 138,000'i geçti. Hindistan, Covid-19 vakaları bir milyonu geçen üçüncü ülke olurken, Çin'de yeni bölgelerde kısıntılar uygulanmaya başladı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.34 düşüşle 43.38 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.20 düşüşle 40.85 dolar,
- altın yüzde 0.56 artışla 1,807.38 dolar,
- gümüş yüzde 0.59 artışla 19.28 dolar,
- bakır yüzde 0.24 artışla 6,410.00 dolar,
- platin yüzde 1.22 artışla 833.93 dolar,
- paladyum yüzde 1.88 artışla 2,028.16 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 399 liraya, çeyrek altın 657 liraya, Cumhuriyet altını da 2,614 liraya yükseldi.
ALTININ ONSU 1.810,38 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.810,38 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,06 artışla 398 bin 800 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8392 lira, satışta 6,8666 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8402 lira, satışta 6,8676 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1431, sterlin/dolar paritesi 1,2540, dolar/yen paritesi de 107,10 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,45 azalışla 43,19 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?
Gram altınla ilgili önemli açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor." dedi.
"ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR"
Bu iki kanaldaki sürecin dışarıdan gelen haber akışlarına bağlı olduğunun altını çizen Memiş, "Ben teknik olarak 1760 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorum. Eğer 1800 dolar üzerinde kalıcı olmaya devam ederse yükselişler 1820-1827 dolar seviyesine kadar devam edebilir" dedi.
Bu haftaki kapanışın altın fiyatları için önemli olduğunu belirten Memiş, "Kar satışları gelme olasılığı da yüksek. Yükseliş trendinin sürme olasılığı da yüksek. Altın için karar verme aşaması" dedi.
GRAM ALTIN 417 LİRAYI GÖREBİLİR
Gram altın fiyatlarını değerlendiren Memiş, "Yükselişler bir miktar daha devam edebilir. 402-407-417 liralar gündeme gelebilir. Ons tarafında 1850 dolar seviyesine doğru bir yükseliş olması durumunda 417 lira seviyeleri gündeme gelebilir" dedi.