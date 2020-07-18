Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobil üretim tesisinin temel atma töreni bugün Bursa'da yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi." dedi. Bugün gün içerisinde TOGG ben de varım kampanyasına isim yazdırmak isteyen vatandaşlar TOGG isim yazdırma nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, TOGG yerli otomobil fiyatı ne kadar? TOGG özellikleri nelerdir? İşte merak edilenler...

TOGG YENİLİKTE BEN DE İSİM YAZDIRMA NASIL YAPILIR?

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor.

"Kişisel verilerin korunması kanunu aydınlatma metninini okudum" butonunu işaretleyen vatandaşlar diledikleri takdirde hemen altında bulunan sosyal medya paylaşım adresleri üzerinden görsellerini oluşturarak paylaşabiliyor.