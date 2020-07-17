Yeni tip koronavirüs pandemisi süresince inişli çıkışlı bir seyir gösteren ve özellikle 1 Temmuz'da düğün sezonunun başlamasıyla yükselişe geçen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altın alarak yatırım yapan ya da yapmayı düşünenler ise "Altın fiyatları ne kadar olacak?" sorusuyla ilgili yapılan uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Konuyla ilgili Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

GRAM ALTINLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Gram altınla ilgili önemli açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor." dedi.