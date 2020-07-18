Hafta sonu dolar ve eurodaki son durumu merak edenler güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Dün İstanbul serbest piyasada dolar 6,8580 liradan, avro 7,8050 liradan güne başladı. Serbest piyasada dün günün ilk saatlerinde 7,8040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,8050 lira olarak belirlendi. Önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 7,8120 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte canlı döviz kurları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?