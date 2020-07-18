Hafta sonu dolar ve eurodaki son durumu merak edenler güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Dün İstanbul serbest piyasada dolar 6,8580 liradan, avro 7,8050 liradan güne başladı. Serbest piyasada dün günün ilk saatlerinde 7,8040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,8050 lira olarak belirlendi. Önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 7,8120 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte canlı döviz kurları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI GÜNE KARIŞIK BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artarak 372 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 12.919 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 6.257 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalışla 7.423 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 5.079 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 20.320 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1393, sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,2553 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Avro Bölgesi liderlerinin bugün üzerinde görüşmeye başlayacağı 750 milyar avroluk yardım fonuna ilişkin haber akışının pay piyasalarının seyrinde etkili olacağını söyledi.
Hollanda Başbakanı Mark Routte plana karşı çıkarken, yardım fonu konusunu ilk kez dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ay sonuna kadar planın onaylanmasını umduğunu belirtmişti.
Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artmaya devam etmesi ve bu kapsamda yeni tedbirlerin devreye girmesi, küresel ekonomi üzerindeki belirsizliği artırırken, jeopolitik tarafta ABD-Çin gerilimi önemli risk unsuru olarak fiyatlanıyor.
ABD'nin Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirmesi kararının ardından dün Başkan Donald Trump yönetiminin Çin Komünist Partisi'nin tüm üyeleri ve onların ailelerinin ABD'ye seyahat etmelerini yasaklamayı değerlendirdiği haberleri basına yansıdı.
Bu gelişmelerle Asya tarafında karışık bir görünüm izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 4,7 azalarak 3.205 puandan kapandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarak günü 22.696 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 107,1 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 36.684 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle 25.111 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 primle 2.201 puanda seyrediyor.