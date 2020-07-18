Çin'de ortaya çıkan ve dünyada on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında devreye alınan kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyordu. Milyonlarca çalışan "Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek.