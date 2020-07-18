Emekli ikramiye yattı mı? 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Emekli ikramiye yattı mı? Kurban Bayramı tarihi yaklaştı ve emekliler de 1000 TL ikramiyenin ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Ramazan Bayramı öncesi ikramiyeler beklenenden erken yatırılmış ve emekliler rahat bir nefes almıştı. Şimdi de gözler Kurban Bayramı için yatırılacak bayram ikramiyesine çevrildi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Emekli ikramiye yattı mı? İşte detaylar…

EMEKLİ İKRAMİYE YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.



Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.