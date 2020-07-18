Emekli ikramiye yattı mı? 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Emekli ikramiye yattı mı? Kurban Bayramı tarihi yaklaştı ve emekliler de 1000 TL ikramiyenin ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Ramazan Bayramı öncesi ikramiyeler beklenenden erken yatırılmış ve emekliler rahat bir nefes almıştı. Şimdi de gözler Kurban Bayramı için yatırılacak bayram ikramiyesine çevrildi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Emekli ikramiye yattı mı? İşte detaylar…
EMEKLİ İKRAMİYE YATTI MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.
Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.
Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.
Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİ KİMLER ALIYOR!
-SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
-Şehit yakınları ve gaziler
-Ölüm aylığı alanlar
-Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
-Geçici köy korucuları
-Şeref aylığı alanlar
-Şampiyon sporcular,
-Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
-Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
ZAM FARKLARI DA YATACAK
Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.
Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.