Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.07.2020 09:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.07.2020 10:05
    ABONE OL

    Son dakika: 'lerde doluluk oranları her geçen gün artıyor

    Son dakika haberi... Koronavirüs salgını sonrası 'lerde hayat durmuştu. Normalleşme adımlarının ardından AVM doluluk oranları haziran ayı başından itibaren artmaya başladı.

    AVM doluluk oranları gün geçtikte artıyor

    İsfanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, konuya ilişkin şunları söyledi:

    "Doluluk oranlarımız 11 Mayıs-31 Mayıs arasında AVM girişlerinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 bandında azalış gösteriyordu, ikinci normalleşme dönemi dediğimiz 1 Haziran itibarıyla düşüş seviyesi yüzde 30'lara geriledi. Özellikle teknoloji marketlerde ciro artışı yaşanmakta. Çocuk ürünleri satışında da yüzde 30 artış yaşandı. Kuaföre gidenler açısından kadın-erkek müşteri segmentlerinde kadınlar lehine çok ciddi bir büyüme var. Ülkemizin ve kültürümüzün alışveriş merkezlerine yönelik yenilikçi bir bakış açısına ihtiyacı var."

    Haberler Ekonomi Son dakika: AVM'lerde doluluk oranları her geçen gün artıyor
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri