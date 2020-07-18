TOGG yenilikte ben de varım katıl! TOGG ben de varım kampanyasına isim yazdırmak için tıklayınız!

TOGG yenilikte ben de varım katıl! TOGG ben de varım kampanyasına isim yazdırmak isteyen vatandaşlar bunu nasıl yapabileceğini araştırıyor. Yerli elektrikli otomobil üretim tesisinin temel atma töreni bugün Bursa'da yapılacak. Temel atma töreninde tarihe geçmek isteyen ve isimlerini temellerin arasına yazdırmak isteyenler için de TOGG yenilikte ben de varım kampanyası başlatıldı. TOGG ben de varım katılma ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz!

TOGG YENİLİKTE BEN DE VARIM!

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor.

"Kişisel verilerin korunması kanunu aydınlatma metninini okudum" butonunu işaretleyen vatandaşlar diledikleri takdirde hemen altında bulunan sosyal medya paylaşım adresleri üzerinden görsellerini oluşturarak paylaşabiliyor.