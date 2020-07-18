TOGG yenilikte ben de varım katıl! TOGG ben de varım kampanyasına isim yazdırmak için tıklayınız!

TOGG yenilikte ben de varım katıl! TOGG ben de varım kampanyasına isim yazdırmak isteyen vatandaşlar bunu nasıl yapabileceğini araştırıyor. Yerli elektrikli otomobil üretim tesisinin temel atma töreni bugün Bursa'da yapılacak. Temel atma töreninde tarihe geçmek isteyen ve isimlerini temellerin arasına yazdırmak isteyenler için de TOGG yenilikte ben de varım kampanyası başlatıldı. TOGG ben de varım katılma ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz!
TOGG YENİLİKTE BEN DE VARIM!
TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor.
"Kişisel verilerin korunması kanunu aydınlatma metninini okudum" butonunu işaretleyen vatandaşlar diledikleri takdirde hemen altında bulunan sosyal medya paylaşım adresleri üzerinden görsellerini oluşturarak paylaşabiliyor.
Grup açıklamasına göre, kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor. Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında "#YenilikteBendeVarım" etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik'teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.
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FABRİKANIN TEMELİ ATILIYOR
Yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar lira olacak. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. 300'ü nitelikli personel olacak. 5 modelde yılda 175 bin adet üretilecek. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun gerçekleştireceği yatırım için 31 Aralık 2035'e kadar 30 bin otomobil alım garantisi verildi. Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak.
Resmi kuruluşu 28 Haziran 2018'de gerçekleşen ve kuruluşundan 18 ay sonra tasarım ve mühendislik çalışmalarının geldiği noktayı gösteren ilk ön gösterim aracını ve sedan konseptini gün ışığına çıkaran TOGG, fabrikanın temelini 18 Temmuz 2020 tarihinde atacak. 2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerinde 5 farklı model üretecek. Projenin hemen başında 2 ayrı özgün patenti kayda geçiren TOGG, üretime başlayacağı 2022 yıllı itibarıyla Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olarak endüstride yerini alacak.
YERLİ OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ NELER?
- Yerli otomobilin şasesi dikkat çekiyor. 30 dakikanın altında hızlı şarj imkanı veren otomobil, 300 km ve 500 km menzil opsiyonlarına sahip.
- Yerli otomobilde, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.
- Yerli otomobil, sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek. Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek.
Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.
- Saatler sonra tanıtımı yapılacak yerli otomobilden ilk detaylar yerinde izleniyor. Etkinlik alanında bulunan yerli otomobilin şasesi dikkat çekiyor.
- Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor.