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    • Ekonomi
    • 18.07.2020 21:38
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    • 18.07.2020 21:49
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan '' paylaşımı: Artık geleceği yönetme vakti

    Türkiye'nin ilk i TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Bursa Gemlik'te atıldı. Hazine ve Maliye Bakanı projeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "TOGG fabrikasıyla birlikte doğrudan ve dolaylı olarak birçok sektöre ekonomik katkıda bulunacak. Bugün de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle fabrikamızın temeli atıldı ve yeni bir dönemin kapısı aralandı. Artık geleceği yönetme vakti. Ülkemize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

    Türkiye'nin ilk i TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Bursa Gemlik'te atıldı.

    Hazine ve Maliye Bakanı projeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Albayrak paylaşımında, "TOGG fabrikasıyla birlikte doğrudan ve dolaylı olarak birçok sektöre ekonomik katkıda bulunacak. Bugün de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle fabrikamızın temeli atıldı ve yeni bir dönemin kapısı aralandı. Artık geleceği yönetme vakti. Ülkemize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'yerli otomobil' paylaşımı: Artık geleceği yönetme vakti
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