BİM'in internet sitesinde son paylaşılan bilgilere göre 11 şehirde personel alımı yapılacağı belirtildi. Firma kasiyer, depo operatörü ve taze gıda personeli gibi birçok alanda personeli alımı yapacak. BİM personel ihtiyacını karşılamak amacıyla bazı tarihler aralığında ilanlar yayımlanıyor. Bu bağlamda BİM şubelerinde görev almak isteyenler özellikle firmanın internet sitesi üzerinden açık iş pozisyonları bölümünden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor.

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞ POZİSYON ADI- ŞEHİR

Yenibosna / Bahçelievler Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)

Yenibosna/ Bahçelievler Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)

Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)