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    • 18.07.2020 22:49
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    18 Temmuz aktüel kataloğu indirimlerle geldi! İşte ŞOK'ta hafta sonu ürün indirim fırsatları

    18 Temmuz aktüel kataloğuyla bugün onlarca üründe raflarda yer aldı. Ürünlerin fiyat listesi belli oldu. ŞOK'ta hafta sonu 180 Lt Çift Modlu Derin Dondurucu, Jetmix El Mikseri, Bez Maske 3'lü, Buzdolabı Düzenleyici, Ahşap Kapaklı Saklama Kabı ve Colgate Micro İnce Siyah Yumuşak Diş Fırçası dikkat çeken indirimler arasında yer alıyor. Peki, ŞOK 18 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler nelerdir? İşte o ürünlerin fiyatları

    ŞOK 18 Temmuz aktüel kataloğu indirimlerle geldi!

    ŞOK 18 Temmuz aktüel kataloğu fiyat listesi ve indirimli olarak satılacak ürünler duyuruldu. ŞOK'ta bu hafta Colgate Micro İnce Siyah Yumuşak Diş Fırçası, Buzdolabı Düzenleyici, 180 Lt Çift Modlu Derin Dondurucu, Jetmix El Mikseri ve Ne Alırsan 3 TL kampanyası dikkat çeken fırsatlar arasındaki yerini aldı. İşte ŞOK 18 Temmuz aktüel kataloğu ve ürünlerin fiyat listesi

    ŞOK 18 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    180 Lt Çift Modlu Derin Dondurucu

    • Blok Kapak
    • Hızlı dondurma tuşu
    • Kapak iç aydınlatma
    • Gofrajlı alüminyum iç gövde
    • Dolap içi yerleşim ve kullanım kolaylığı sağlayan separatör
    • 177 LT Net Hacim
    • Kapak Kilidi
    • Tel Sepet

    Jetmix El Mikseri

    • 400W Güç
    • 5 hız kademeli
    • 4 Renk seçeneği
    • 1.1 mt. elektrik kablosu
    • Paslanmaz krom kaplama metal yoğurma, çırpma ucu
    • Kullanımı kolay, hafif ve pratik tasarım

    Haberler Ekonomi ŞOK 18 Temmuz aktüel kataloğu indirimlerle geldi! İşte ŞOK'ta hafta sonu ürün indirim fırsatları
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