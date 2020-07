İLK ARAÇ 2022'DE

Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika üretime geçtiğinde Avrupa'nın ilk geleneksel olmayan (bünyesinde içten yanmalı araçlar üretmeyen) elektrikli araç tesisi olacak. Doğuştan yüzde yüz elektrikli C Segmentinde bir SUV'la başlayacak olan fabrikadaki üretim takip eden yıllarda tamamı yine yüzde yüz elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek. İlk araç 2022'de banttan çıkmış olacak.