BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ: DOĞA İLE ÇOK UYUMLU, DENİZİN YANI BAŞINDA KURULMUŞ OLACAK

Bursa'nın ciddi bir otomotiv altyapısı olduğunu kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, yerli otomobil fabrikasının kurulmasına ilişkin bilgiler verdi. Başkan Aktaş, "Gemlik'e yakın bir mesafedeki 4 bin metrekarelik alanın bin dönümlük kısmı bu proje için ayrıldı. Anında projenin 1/1000'lik kısmını ayırdık ve süreci başlatmış olduk. Plan askı süresinde bir itiraza uğramadı ve onaylandı. Kamulaştırmada bir miktar ilave yol yapabilmek ve bölgede bulunan dere için de ıslah çalışmalarını sürdürüyoruz. Yerli otomobil özelde şehrimize çok büyük katkılar sağlayacak. Beraberinde doğayla uyumlu ve herhangi bir ağaca zarar verilmeyecek. Denize yakın olması sebebiyle zemin iyileştirmesi yapılacak. Sanayileşmek demek sanki yeşilden ve ağaçtan uzaklaşmak gibi bir algı var, ama doğayla çok uyumlu iç içe, denizin yanı başında kurulmuş olacak. Doğayla uyumluluğu konusunda da önemli kazanımlar elde edeceğiz diye düşünüyorum" dedi.

Fabrikanın kurulacağı 1 milyon 201 bin 687 metrekarelik arazinin irtifak hakkı, 49 yıllığına TOGG'a devredilecek. İnşaat aşamasında kazı alanından 200 bin metreküp hafriyat çıkarılması planlanıyor.