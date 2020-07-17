Vatani hizmetini gerçekleştirdiği için sigortalı çalışması mümkün olmayan vatandaşlara sunulan bir hak olan askerlik borçlanması nedir? Nasıl hesaplanır? soruları merak ediliyor. Biz de merak edilen bu askerlik borçlanması konusunu sizin için araştırdık. İşte askerlik borçlanması nedir, askerlik borçlanması nasıl hesaplanır sorularının yanıtı... Askerlik borçlanması için toplam ödenmesi gereken tutarlar, asgari ücret üzerinden yapılan hesapla bulunur. Tespit edilen bu tutarlara göre de ödemeler yapılır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADARDIR?
Askerlik borçlanması için toplam ödenmesi gereken tutarlar, asgari ücret üzerinden yapılan hesapla bulunur. Tespit edilen bu tutarlara göre de ödemeler yapılır.
2020 yılı için günlük askerlik borçlanması en düşük 31,39 TL olarak, en yüksek günlük askerlik borçlanması ise 235,44 TL olarak hesaplanır.
Askerlik borçlanması 20 ay üzerinden hesaplandığında, en düşük toplam tutar 18.834,00 TL
Askerlik borçlanması 18 ay üzerinden hesaplandığında, en düşük toplam tutar yaklaşık 16.950,06 TL
Askerlik borçlanması 12 ay üzerinden hesaplandığında, en düşük toplam tutar yaklaşık 11.300,40 TL
Askerlik borçlanması 6 ay üzerinden hesaplandığında, en düşük toplam tutar yaklaşık 5.650,20 TL
Askerlik borçlanması 1 ay üzerinden hesaplandığında, en düşük toplam tutar yaklaşık 941,70 TL olarak karşımıza çıkar.
ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?
Vatani görevlerini yerine getirmek amacıyla askere giden erkeklerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere sigorta primini yatırmasına askerlik borçlanması denir. Er, erbaş ya da yedek subaylar askerlik borçlanmasını yapabilirler. Böylece emeklilik süresi daha erkene çekilmiş olur. Askerlik vazifesini yerine getirmeyenler askerlik borçlanmasından yararlanamazlar.
ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Askerlik Borçlanması Belgesi (internet üzerinden ya da SGK merkezlerinden temin edilebilmektedir.),
Başvuru Dilekçesi (İlgili askerlik şubesinden alınması gerekmektedir.),
Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi.
Ayrıca askerlik borçlanması başvurusu e-devlet üzerinden online olarak da yapılabilmektedir. Online başvuru şu şekilde gerçekleştirilir:
Eski ismiyle SSK, yeni sistemdeki ismiyle 4A kapsamında askerlik borçlanması yapılabilmesi için;
https://www.turkiyeturkiye.gov.tr/sosyal-guvenlikguvenlik-4a-askerlik-borclanmasiborclanmasi-basvurusubasvurusu adresine giriş yapılması gerekmektedir.
Adres tıklandığında açılan sayfada kimlik doğrulaması yapılmalıdır. Bunun için 'Kimliğimi Şimdi Doğrula' seçeneği tıklanarak, kimlik doğrulama sayfasına gidilmelidir.
Açılan sayfada kimlik doğrulama yollarından biri seçilerek sisteme giriş yapılmalıdır.
Kimlik doğrulama işleminden sonra açılan sayfada gerekli bilgiler doldurularak başvuru tamamlanabilmektedir.
Eski ismiyle BAĞ-KUR, yeni ismiyle 4B kapsamında askerlik borçlanması yapılabilmesi için;
https://www.turkiyeturkiye.gov.tr/sosyal-guvenlikguvenlik-4b-askerlik-borclanmasiborclanmasi-basvurusubasvurusu adresine giriş yapılması gerekmektedir.
Açılan sayfada 'Kimliğimi Şimdi Doğrula' seçeneğine tıklayarak, açılan ilgili sayfada kimlik doğrulama işlemi tamamlanmalıdır.
Sisteme giriş yapıldıktan sonra gerekli bilgiler doldurularak, başvuru işlemi tamamlanabilmektedir.
Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nedir?
Emeklilik hesaplaması yapmak isteyen milyonlarca sigortalı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun(SGK) ne zaman emekli olabilirim sorgulamasını kullanıyor. Mevcut sigortalılık bilgileri üzerinden olağan koşullarda ne zaman emekli olabileceğini öğrenebilen sigortalılar, emeklilik planlamalarını çok daha doğru şekilde gerçekleştirebiliyor. SGK ne zaman emekli olabilirim sorgulamaları, internette sadece birkaç tıkla, dakikalar içerisinde yapılabiliyor. Türkiye' de kamu kurumlarının dijital dünyaya entegrasyonu çerçevesinde internette hizmete açtığı tüm online hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan e-Devlet Kapısı portalında ne zaman emekli olabilirim sorgulamaları da kolayca yapılabiliyor.
E-Devlet Kapısı portalındaki SGK e-hizmetler listesinde bulunan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" uygulama ekranında tüm güncel sigortalılık bilgilerine istinaden, emeklilik tarihinin ne zaman olacağı ve sigortalılığa göre emeklilik koşullarının neler olduğunu öğrenebiliyor. Ne zaman emekli olabilirim uygulamasında;
• Emeklilik yaşı,
• Emeklilik prim ödeme gün sayısı,
• Erken emeklilik yaşı,
• Erken emeklilik prim ödeme gün sayısı, Bilgileri öğrenilebiliyor.