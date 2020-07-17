

Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nedir?

Emeklilik hesaplaması yapmak isteyen milyonlarca sigortalı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun(SGK) ne zaman emekli olabilirim sorgulamasını kullanıyor. Mevcut sigortalılık bilgileri üzerinden olağan koşullarda ne zaman emekli olabileceğini öğrenebilen sigortalılar, emeklilik planlamalarını çok daha doğru şekilde gerçekleştirebiliyor. SGK ne zaman emekli olabilirim sorgulamaları, internette sadece birkaç tıkla, dakikalar içerisinde yapılabiliyor. Türkiye' de kamu kurumlarının dijital dünyaya entegrasyonu çerçevesinde internette hizmete açtığı tüm online hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan e-Devlet Kapısı portalında ne zaman emekli olabilirim sorgulamaları da kolayca yapılabiliyor.



E-Devlet Kapısı portalındaki SGK e-hizmetler listesinde bulunan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" uygulama ekranında tüm güncel sigortalılık bilgilerine istinaden, emeklilik tarihinin ne zaman olacağı ve sigortalılığa göre emeklilik koşullarının neler olduğunu öğrenebiliyor. Ne zaman emekli olabilirim uygulamasında;

• Emeklilik yaşı,

• Emeklilik prim ödeme gün sayısı,

• Erken emeklilik yaşı,

• Erken emeklilik prim ödeme gün sayısı, Bilgileri öğrenilebiliyor.