Son dakika haberi... 29 Mayıs'ta 211 milyar 264 milyon lira olan konut kredisi hacmi, 10 Temmuz itibarıyla 246 milyar 288 milyon liraya çıktı. Bu dönemde konut kredisinde artış 35 milyar lira oldu. Kamu bankalarının konut kredisi hacmi aynı dönemde 124.8 milyar liradan 155.7 milyar liraya çıktı. Yani kamu bankaları konut kredisindeki 35 milyar liralık büyümenin 30.9 milyar lirasını sağladı. Kamu bankaları 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için konuttan taşıta, mobilyadan tatile 4 yeni finansman paketi uygulamaya başladı.