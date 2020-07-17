



Emekliler için 2017 yılında getirilen promosyon alma hakkında şart 3 yıl boyunca maaş alınan bankayı değiştirmemek idi. Daha önce 300, 375 ve 450 TL olarak üç rakam ödenirken bu miktarlar bu yılki promosyon ile birlikte artmış durumda.