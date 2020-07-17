Emekliler için 2017 yılında getirilen promosyon alma hakkında şart 3 yıl boyunca maaş alınan bankayı değiştirmemek idi. Daha önce 300, 375 ve 450 TL olarak üç rakam ödenirken bu miktarlar bu yılki promosyon ile birlikte artmış durumda.
Dolayısıyla 2017 yılında yasa çıktıktan sonra bankalardan promosyon alan tüm emekliler bu yıl ikinci paralarını hem de daha yüksek miktardan alma hakkına kavuştu. Bunu ister aynı bankadan isterse bankasını değiştirerek yapabilecekler.
Zaten bankalar son zamanlarda bu konuda çok fazla kampanya ve tanıtım yapıyor. Ancak tabi içlerinin iyi incelenmesi gerekir.
HAREKETLİ BİR YAZ GEÇİYOR
Bu yaz yüzde 5.75 oranında yılın ikinci zammını alan emekliler Cuma gününden itibaren 1000 TL'lik kurban bayramı ikramiyelerine de kavuşacak.
Bu ödemelerin yanında birçok emekli için de promosyon alma hakkı oluştu. 3 yılını tamamlayan herkes ikinci promosyonunu alacak.
Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor.
Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var. Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler.
Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira alabilecek.
Bankalar yeni kampanyalarla promosyon miktarlarını 2 bin liralara kadar çekiyor. Tabi maaşa göre promosyon veriliyor.