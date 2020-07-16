Dolar/TL günün ilk saatlerinde yükselişle başladı. Dün yurt içi piyasalarda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla işlem yapılmazken, uluslararası piyasalarda dolar/TL, 6,8530-6,8755 bandında işlem hareket etmesinin ardından gününü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 6,8572'den tamamladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 16 Temmuz dolar-euro canlı döviz kurlarında son durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalarak 372 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 düşerek 12.866 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 6.270 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde önceki kapanışın hemen üzerinde 7.488 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 düşüşle kazançla 5.081 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 20.332 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1410, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,2560 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve hastalığın tedavisine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu söyledi.
Bugün Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizi kararı ve sonrasında yapılacak basın toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, ABD'de ise başta perakende satışlar ve haftalık işsizlik rakamları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.
ASYA BORSALARI HİNDİSTAN HARİÇ GERİLEDİ
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.
ABD yönetimi dün, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki insan hakları ihlallerine "materyal sağladığını" iddia ettiği Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirdi.
Kararın ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu hafta alınan önlemlere ilave olarak üst düzey Çinli yetkililere daha fazla yaptırım uygulamayı göz ardı etmediği bildirildi.
Jeopolitik tarafta risk algısını artıran gelişmelerin devam etmesine karşın, makroekonomik veriler pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Bugün Çin'de açıklanan verilere göre, 2. çeyrekte büyüme yıllık yüzde 3,2 ve çeyreklik bazda yüzde 11,5 ile beklentilerin üzerinde geldi.
Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,3 azalarak 3.283 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 düşüşle günü 22.762 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 106,8-107,0 bandında yatay hareket ediyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 36.304 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 düşüşle 25.196 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 kayıpla 2.187 puanda seyrediyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yeniden devreye alınması ve ABD-Çin geriliminin risk iştahını azalttığını, hastalığın tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ve pozitif verilerin ise aşağı yönlü fiyatlamaları dengeleyen unsurlar olarak öne çıktığını belirtiyor.
ALTININ KİLOGRAMI 398 BİN 550 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 398 bin 550 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 396 bin 800 lira, en yüksek 399 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 398 bin 550 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 47 milyon 675 bin 942,52 lira, işlem miktarı ise 2.687,75 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 70 milyon 246 bin 429,93 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Standart Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun günlük toplam üretim kısıntısının Ağustos ayında günde ortalama 7.7 milyon varile indirme kararıyla düşen petrol fiyatları ve 1,800 doların üzerinde tutunan altın fiyatları yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.34 düşüşle 43.49 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.22 düşüşle 41.03 dolar,
- altın yüzde 0.19 düşüşle 1,806.99 dolar,
- gümüş yüzde 0.46 düşüşle 19.33 dolar,
- bakır yüzde 1.62 düşüşle 6,394.50 dolar,
- platin yüzde 0.06 düşüşle 831.28 dolar,
- paladyum yüzde 1.80 artışla 2,014.33 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 399 liraya, çeyrek altın 658 liraya, Cumhuriyet altını da 2,617 liraya yükseldi.