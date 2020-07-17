Bakan Pakdemirli açıkladı: 2020'de hedef 665 bin ton

Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Ordu'ya giden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bolaman Projesi Tanıtım Toplantısına katıldı. Bakan Pakdemirli burada yaptığı açıklamada fındık rekoltesine de değinerek, 2020 yılı fındık rekoltesini 665 bin ton olarak öngördüklerini belirtti.



Karadeniz ve Ordu Fındık müstahsilinin, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte TMO'nun üretici dostu fiyat politikalarından memnun olduğunun altını çizen Pakdemirli "Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hasat öncesi açıklanan fındık alım fiyatları üreticide büyük memnuniyetle karşılanmıştı. Fındık rekoltesini belirlemek amacıyla, üretim yapan illerimizde "Fındık Rekolte Tahmin Komisyonları'nı" oluşturduk. Sahadaki fındık bahçelerini gezen komisyonlar, çotanakları sayarak önce ilçe, daha sonra da il rekolte tahminlerini belirlemiştir. Buna göre 2020 yılı fındık rekoltemizi, 665 Bin ton olarak öngörmekteyiz" açıklamasını yaptı.



Ulusal ve uluslararası piyasaları da her gün takip ettiklerini belirten Bakan Pakdemirli "İnşallah bu sene fındık alım fiyatları, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yine hasat öncesi açıklanacaktır. TMO da, bu konuda hazırlıklarını tamamladı. Ordumuza, Karadeniz'imize ve Ülkemize şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

BOLAMAN PROJESİ 2021-2027 DÖNEMİNDE UYGULANACAK

Bolaman Projesinin Ordu'nun 12 ilçesi ile Tokat'ın 3 ilçesini kapsadığını ve 2021-2027 döneminde uygulanacağını ifade eden Pakdemirli "Boloman Projesi havza içerisindeki doğal kaynakların korunmasından, ekonomik gelişmeye, tarım ve turizmden, ulaşım ve istihdama kadar birçok alanı kapsayan çok yönlü ve uzun soluklu bir projedir. Orman Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülecek bu proje hem Ordu, hem de bölge için büyük bir yatırım olacaktır" diye konuştu.

Bu hafta yaşanan sel felaketi nedeniyle Rize ve Artvin'de kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Bakan Pakdemirli şöyle devam etti: "Çok uzun değil, geçen yıl 15 Mayıs'ta burada da felaketi yaşadık. Çok şükür alınan önlemlerle bir canın bile burnu kanamadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar çerçevesinde, Aybastı'da, Ordu'da, Karadeniz'de ve ülkemizde; doğa olaylarına, afetlere karşı özel önlemler ve rehabilitasyon projeleri geliştiriyoruz. Doğal afetlerin, felaketlerin önüne bilimi, aklı, tekniği koyduğunuzda yıkıcı hasarların şiddetini ciddi oranda azaltıp, bölgeyi rehabilite edebilirsiniz. Bu uzun soluklu bir yolculuk; emek ve zaman istiyor. Bölgenin tüm bileşenlerinin katılımını ve katkısını istiyor. Birlikte elimizi taşın altına koyacağımız proje ile bölgenin kaderinde ve orman köylümüzün gelirinde önemli değişiklikler yapacağımıza inanıyorum"

TARIMSAL HASILAMIZ 2 YILDA %45 ARTARAK, 275 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Gece gündüz durmadan, pandemi demeden, var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli "Pandemi sürecinde Bakanlık olarak, tüm önlemlerimizi ve planlamamızı ivedilikle oluşturduk, bir bir hayata geçirdik. Gıda tedariki ve tarımsal üretimde aldığımız tedbirlerle gıda arzı ve tarımsal üretim kesintisiz devam etti. Elbette bunun; 18 yılda canla başla oluşturduğumuz güçlü tarım ve orman altyapısı sayesinde olduğunu da vurgulamalıyım. Tabi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle bu yapıyı daha da sağlamlaştırdık. Tarımsal desteği 2 yılda %52 artırarak, 22 Milyara Liraya çıkardık. Tarımsal hasılamız ise 2 yılda %45 artarak, 275 Milyar liraya ulaştı. Bugün Türkiye; Tarımsal hasılada Avrupa'da 1. sırada, Dünyada ise ilk 10 içinde" açıklamasını yaptı.

BOLAMAN HEM KARADENİZ'İN, HEM TÜRKİYE'NİN KUZEY YILDIZI OLSUN

Pandemi sürecinde bugün olduğu gibi yeni projeleri hayata geçirmeye, yeni yatırımları milletimizin hizmetine sunmaya devam ettiklerini ifade eden Pakdemirli şu şekilde konuştu: "Bolaman Havzası Rehabilitasyon projesi de bu yatırımlardan birisidir. Bu cennette maalesef ki, nüfusun önemli bir kısmı havza dışına göçmüş durumda. Tarımsal ve hayvansal üretimde düşüş var. Havzanın ulaşım ve alt yapısı da yetersiz. Oldukça iyi yağış alıyor ama altyapı eksik. En küçük yağmurlar sel ve taşkına dönüp, su cennetinde yaşayanları susuzluk ile sınıyor.

Bolaman Havzası sadece heyelan ve taşkınlarla aklımızda kalacak bir yer değil. Bu havzanın ne kadar verimli topraklara sahip olduğunu biliyoruz. Buranın suyunu, taşını, toprağını gelip görmek için can atan milyonlarca turist olduğunu biliyoruz. Bu potansiyeli, bu cevheri tüm Türkiye'ye daha iyi tanıtmak, doğal kaynaklarımızı koruyarak daha çok üretime çevirmek, istihdam olanaklarını artırarak vatandaşlarımızı memleketlerine geri getirmek istiyoruz. Hedefimiz; bölgeyi rehabilite etmek, iklim olaylarının etkisinin en aza indirmek. İstiyoruz ki; Bolaman Cazibe Merkezi olsun, Bolaman hem Karadeniz'in, hem Türkiye'nin Kuzey Yıldızı olsun"

PROJE 2 MİLYAR LİRADAN FAZLA MALİYETLE 7 YIL İÇERİSİNDE HAYATA GEÇECEK

Projenin 2 Milyar liradan fazla maliyetle 7 yıl içerisinde hayata geçmesini planladıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli "Ayrıca, ulusal ve uluslararası standartları karşılayacak. "Çevresel ve Sosyal Kriterleri" de içermesini hedefledik. Projenin fizibilite çalışmalarında FAO Türkiye ofisiyle görüşmeler yapıldı. FAO'nun bu konudaki tecrübesinden istifade edilerek, proje kapsamında Dünya Bankası kredisinde faydalanılması da planlamaktadır. Bolaman Projesi çok sayıda bileşeni ve faaliyeti içerisinde barındırıyor." diye konuştu.

ÇİFTÇİMİZİN GELİRİ DEKAR BAŞINA 900 LİRA İLA 1000 LİRA ARASINDA ARTACAK

Proje ile havzada sel ve taşkınların olumsuz etkilerinin azaltılmasının ve topraklarının erozyondan korunmasının sağlanacağını vurgulayan Pakdemirli "Sulama alt yapısının geliştirilerek, sulu tarım alanlarının arttırılması hedeflenmektedir. Böylece Çiftçimizin geliri, dekar başına 900 lira ila 1000 Lira arasında artacak. Dere ıslah çalışmaları, taşkın koruma tesisleri, göletler, içme suyu arıtma tesisleri bitirilecektir" dedi.

Konuşmasında Bolaman Projesinin sağlayacağı faydalara ayrıntılı şekilde anlatan Bakan Pakdemirli "Bu proje Bolaman havzasının çehresini değiştirecek bir projedir. Orduyu ileriye taşıyacak, Allah'ın bu bölgeye bahşettiği güzellikleri, maviyi, yeşili koruyacak, insanları memleketine geri çağıracak bir projedir" değerlendirmesinde bulundu.