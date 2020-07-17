ESAS KAZANÇ ÖNEMLİ

SGK, emekli maaşını hesaplarken aylık esas kazanca yani vergi ve diğer kesintiler olmadan bildirilen aylık brüt kazanca dikkat ediyor. Esas kazançlar belirlenirken sadece düzenli ödenen maaşa bakılmıyor. İkramiyeler, primler, verilen nakit kira, giyecek, yakacak yardımları, işveren tarafından ödenen bireysel emeklilik veya özel sağlık sigortası primlerinin belirli oranları bile ileride emekli maaşına etki yapıyor.

FORMU DOLDURURKEN DİKKAT!

Emekli aylığını artırmak için ayrıntılar çok önemli. Bunlardan biri de emekli olurken doldurulan 'Tahsis Formu'. Bu formu doldururken bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı ekleyin. Bu, maaşınız hesaplanırken 'Aylık Bağlama Oranını' artırır. Bu da maaşınıza olumlu yansır.

Emekli maaşınızı artırmak için 'çok çalışmak yerine' nasıl çalıştığınıza özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Gününüz dolduysa ve yaşı bekliyorsanız asgari ücretle de çalışmak zorundaysanız bir yolunu bulun yüksek kazanç gösterin. SSK'dan emekli olmak daha avantajlı.

SSK'dan emekli olma imkanınız varsa isteğe bağlı sigorta, Tarım SSK, Tarım Bağkur, zorunlu Bağkur seçeneklerini ikinci planda tutun.

Emekliliğinizi son bir iki yılda değil en az 10 yıl önceden planlamaya çalışın. Ayrıca iki farklı yerde sigortalı olanların emekli maaşı daha yüksek olur.

Son 3.5 yıl hesabı İster SSK'lı olun ister Bağ-Kur'lu, son 3.5 yılda SGK'ya tavandan (10.705 liradan) kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 20-30 lira artar. Bir başka deyişle 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800-1000 lira arasında artış meydana gelir.

Bu da emekli maaşını artırmanın bir başka yolu olarak belirtiliyor.