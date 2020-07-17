Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşını hesaplarken prim gün sayısına ve kazancınıza dikkat ediyor. Bu yüzden emekli maaşını artırmak için prim ödeme gün sayınız ve sizin için sigortaya bildirilen esas kazanç yüksek olmalı. Yüksek emekli maaşının nasıl alındığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksek emekli maaşı almak için ne yapmalı?Milyonlarca çalışanın hayali olan emeklilik, prim gününü dolduran herkesin kazandığı bir haktır. Uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaş, nasıl yüksek emekli maaşı alabileceğini merak ediyor. Yüksek emekli maaşı alabilmek çalışmanın temelinden başlıyor olsa da sağlanması gereken bazı şartlar bulunuyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ESAS KAZANÇ ÖNEMLİ
SGK, emekli maaşını hesaplarken aylık esas kazanca yani vergi ve diğer kesintiler olmadan bildirilen aylık brüt kazanca dikkat ediyor. Esas kazançlar belirlenirken sadece düzenli ödenen maaşa bakılmıyor. İkramiyeler, primler, verilen nakit kira, giyecek, yakacak yardımları, işveren tarafından ödenen bireysel emeklilik veya özel sağlık sigortası primlerinin belirli oranları bile ileride emekli maaşına etki yapıyor.
FORMU DOLDURURKEN DİKKAT!
Emekli aylığını artırmak için ayrıntılar çok önemli. Bunlardan biri de emekli olurken doldurulan 'Tahsis Formu'. Bu formu doldururken bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı ekleyin. Bu, maaşınız hesaplanırken 'Aylık Bağlama Oranını' artırır. Bu da maaşınıza olumlu yansır.
Emekli maaşınızı artırmak için 'çok çalışmak yerine' nasıl çalıştığınıza özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Gününüz dolduysa ve yaşı bekliyorsanız asgari ücretle de çalışmak zorundaysanız bir yolunu bulun yüksek kazanç gösterin. SSK'dan emekli olmak daha avantajlı.
SSK'dan emekli olma imkanınız varsa isteğe bağlı sigorta, Tarım SSK, Tarım Bağkur, zorunlu Bağkur seçeneklerini ikinci planda tutun.
Emekliliğinizi son bir iki yılda değil en az 10 yıl önceden planlamaya çalışın. Ayrıca iki farklı yerde sigortalı olanların emekli maaşı daha yüksek olur.
Son 3.5 yıl hesabı İster SSK'lı olun ister Bağ-Kur'lu, son 3.5 yılda SGK'ya tavandan (10.705 liradan) kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 20-30 lira artar. Bir başka deyişle 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800-1000 lira arasında artış meydana gelir.
Bu da emekli maaşını artırmanın bir başka yolu olarak belirtiliyor.
1999 VE 2000 GİRİŞLİ SİGORTALILARIN FARKLARI NELER?
1999 öncesinde SGK girişine sahip olmanın avantajlarını daha iyi anlayabilmek için 2000 yılında sigorta girişi gerçekleşmiş olanlarla karşılaştırılmaları, durumu çok daha net bir hale getiriyor. Örneğin; 2000 yılında sigorta girişi yapılmış olan biri tüm şartları yerine getirmiş olsa dahi 3600 prim gününden emekli olamıyor. Ancak 1999 ve öncesi SGK girişli olanların 15 yıl hizmet akdini ve 3600 prim gününü tamamlamış olmaları emeklilik hakkı kazanmaları için yeterli oluyor. Diğer yandan 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar sonraki yıl ile karşılaştırıldığında yaklaşık 200 TL daha fazla emekli maaşı alıyor.
YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?
Son yıllarda devreye giren uygulamalarla, emekli aylığı bağlama oranları düştü. 2000 yılından önce emekli olan bir işçinin en düşük emekli maaşı 1.980 lira, 2000 sonrasında emekli olanın ise en düşük maaşı 1.555 lira oldu. Emekliler bu rakamları yetersiz bulurken, aslında çalışma hayatında bu miktarı yükseltebilmek mümkün. En önemli parametre brüt maaşınız. Bu maaş eğer 3 bin lira ve üzerindeyse ileride maaşınız artacak. Asgari ücret ise azalacak. Emekli maaşını artıran 8 formülü şöyle sıraladık:
ERKENDEN PLAN YAPIN
Emekliliğinizi planlarken, son bir 2 yılı düşünmeyin. Şimdiden yani eğer imkanınız varsa 8-10 yıl öncesinden planınızı yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplanırken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.
SGK DAHA AVANTAJLI
Bağ-Kur yerine SGK'dan emekli olmak daha avantajlı. SGK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SGK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun.
İKRAMİYEYİ BRÜTE EKLETİN
Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs) bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.
YILDA 70 TL ARTIRIN
Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli. Yukarıda söylediğimiz gibi maaşınız 3 bin lira ve üzerindeyse yıllık 60-70 lira kazancınız olur.
İKİNCİ İŞE SICAK BAKIN
Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak, prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun bir ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından yükselir.