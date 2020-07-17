Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak altın fiyatlarında hareketli seyir sürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koronavirüs ekonomik etkilerinden olumlu yönde etkilenen altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda tarihi rekoruna ulaştı. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 396,2 liradan tamamladı. Peki, yatırım yapmak isteyenlerin güvenli liman olarak gördükleri altın fiyatları daha da yükselecek mi? İşte detaylar...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?
Gram altınla ilgili önemli açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor." dedi.
"ALTINDA YÜKSELİŞ DEVEM EDEBİLİR"
Bu iki kanaldaki sürecin dışardan gelen haber akışlarına bağlı olduğunun altını çizen Memiş, "Ben teknik olarak 1760 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorum. Eğer 1800 dolar üzerinde kalıcı olmaya devam ederse yükselişler 1820-1827 dolar seviyesine kadar devam edebilir" dedi.
Bu haftaki kapanışın altın fiyatları için önemli olduğunu belirten Memiş, "Kar satışları gelme olasılığı da yüksek. Yükseliş trendinin sürme olasılığı da yüksek. Altın için karar verme aşaması" dedi.
GRAM ALTIN 417 LİRAYI GÖREBİLİR
Gram altın fiyatlarını değerlendiren Memiş, "Yükselişler bir miktar daha devam edebilir. 402-407-417 liralar gündeme gelebilir. Ons tarafında 1850 dolar seviyesine doğru bir yükseliş olması durumunda 417 lira seviyeleri gündeme gelebilir" dedi.
"TEPE NOKTALARDAN ALIM YAPMAK RİSKLİ"
Özellikle tepe noktalardan alım yapmanın riskli olduğunu ifade eden Memiş, "Düşüşlerde 396 lira seviyesini destek olarak takip ediyoruz. Ons tarafında bir geri çekilme görürsek altının gram fiyatı tekrar 2 hafta önceki seviyesine 385-395 lira arasına yerleşebilir" dedi.
"DOLAR YUKARI GİDERSE ALTINDA GİDER"
Dolar tarafında bir kırılma haftası olabileceğinin altını çizen Memiş, "Bu hafta dolar kurundaki seyirde bir kırılma olabilir. Eğer trend yukarı yönlü kırılırsa altının gram fiyatı 402-407 lira arasına yerleşmek isteyebilir" dedi.
ALTININ ONSU 1.805,13 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.805,13 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,55 artışla 398 bin 550 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8402 lira, satışta 6,8676 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8476 lira, satışta 6,8751 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1425, sterlin/dolar paritesi 1,2597, dolar/yen paritesi de 107,12 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 artışla 43,81 dolardan işlem görüyor.