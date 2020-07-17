Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak altın fiyatlarında hareketli seyir sürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koronavirüs ekonomik etkilerinden olumlu yönde etkilenen altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda tarihi rekoruna ulaştı. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 396,2 liradan tamamladı. Peki, yatırım yapmak isteyenlerin güvenli liman olarak gördükleri altın fiyatları daha da yükselecek mi? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Gram altınla ilgili önemli açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor." dedi.